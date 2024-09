Daisy Ridley nel trailer di Magpie, neo-noir nato da una sua idea originale

News Cinema

Sarà anche stata (e tornerà a essere) la Rey di Star Wars, ma l'attrice inglese non sembra affatto incline a volersi esaurire del ruolo della Jedi.

Quando venne scelta, una decina d'anni fa, per il ruolo centrale di Rey in Star Wars: Il risveglio della Forza, Daisy Ridley era praticamente sconosciuta, quasi una esordiente, e aveva appena 23 anni.

Coi tempi che corrono molte altre e molti altri, al posto suo, avrebbero già iniziato a riposare sugli allori, e a dare alla loro carriera un taglio di un certo tipo. Lei, invece, no.

Negli anni, ha dimostrato di essere un'attrice curiosa e non senza coraggio, vogliosa di esplorare diversi aspetti espressivi del mezzo cinematografico e dell'industria. Testimonianza, oltre a film come Peter Rabbit, La casa del padre e La ragazza del mare, ne è anche Magpie, un nuovo film che sta per debuttare nei cinema americani dopo aver avuto la sua prima mondiale al South by Southwest di Austin qualche mese fa.

Magpie è un neo-noir che vede Ridley nei panni di Anette, una donna che vive una vita serena col marito Ben e la figlia quando quest'ultima viene scelta per recitare in un film a fianco di Alicia, un'attrice bella e famosa (interpretata da Matilda Lutz). Perché Anette inizia a essere gelosa di Alicia, e si convince che Ben si sia infatuato di lei e i due abbiano dato il via a una relazione. Tutto questo, ovviamente, avrà conseguenze cupe e imprevedibili.

Da segnalare è che Magpie, diretto da Sam Yates, nasce da un soggetto originale della stessa Daisy Ridley, e che la sceneggiatura è stata scritta da Tom Bateman, l'attore esordiente nella scrittura che nella vita reale è - guarda un po' - il marito di Ridley. Un intreccio curioso e stimolante tra vita reale e storia cinematografica?

Questo, in ogni caso, è l'interessante trailer originale di Magpie.