Dahomey: la video recensione del documentario di Mati Diop in concorso al Festival di Berlino

Una serie di opere d'arte sottratte in Africa dalla Francia coloniale alla fine del 1800 vengono restituite al legittimo erede. Un viaggio fra oggi e il passato, filosofico e riflessivo, Dahomey, con cui Mati Diop racconta un ritorno a casa particolare. La video recensione di Mauro Donzelli.

Un ritorno a casa di ventisei opere d'arte, una goccia nel mare di bellezze trafugate dalla Francia coloniale nel 1895, quando le truppe conquistarono l'ex impero Dahomey, perla di organizzazione, commerci e molto altro nell'attuale parte meridionale del Benin. Proprio in questo stato dell'ovest africano sono ritornate a casa le opere. Un atto simbolico, il primo di possibili altri avvenuto tre anni fa e raccontato da Mati Diop, premiata a Cannes con Atlantique, nel documentario Dahomey, presentato in concorso al Festival di Berlino, dove è stato accolto da applausi.

Un viaggio fra passato e presente, dando voce (letteralmente) alle statue di una civiltà antica splendida e disconosciuta. Emblema di secoli di spoliazioni e sfruttamento, dando voce a chi si trova ad accogliere una testimonianza artistica che, pur originariamente autoctona, non ha mai fatto parte della loro storia recente. Sono gli studenti dell'università locale i più interessanti testimoni che si alternano in una riflessione collettiva su un futuro che possa riprendere i fili con un passato glorioso quasi sconosciuto. Un film che si inserisce a perfezione in un dibattito post coloniale attuale e necessario.