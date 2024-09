Daddy's Head: il trailer del film horror di Benjamin Barfoot

News Cinema

Imminente la presentazione del film al Fantastic Fest, mentre l'uscita in streaming su Shudder è prevista per l'11 ottobre.

Al Fantastic Fest, il festoval dedicato al cinema di genere che si tiene a Austin, Texas, e che ha preso il via ieri, verrà presentato nel fine settimana un horror dal titolo Daddy's Head, di cui di seguito potete vedere il primo trailer ufficiale originale.

Opera seconda del regista inglese Benjamin Barfoot (qui al suo primo horror, ma anche autore di sceneggiatura, montaggio e musiche), il film - interpretato da Julia Brown, Rupert Turnbull, Charles Aitken e Nathaniel Martello-White - racconta di un ragazzino che, dopo la morte del padre, trascorre le sue giornate in una grande e moderna casa immersa nella campagna britannica assieme a una matrigna con cui ha difficoltà di rapporto. Le cose si complicano quando il ragazzo inizia a udire strani rumori e voci inquietanti, che sembrano provenire da una creatura mostruosa il cui volto è incredibilmente somigliante a quello del padre morto.

Dopo l'anteprima del Fantastic Fest Daddy's Head debutterà in streaming su Shudder - piattaforma americana di riferimento per gli appassionati di cinema dell'orrore - il prossimo 11 ottobre. Ecco il trailer ufficiale originale del film.