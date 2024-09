Daaaaaalí!, il trailer dell'esilarante commedia surrealista di Quentin Dupieux

News Cinema

Il folle e geniale regista francese aveva presentato un anno fa al Festival di Venezia il suo omaggio a un altro artista folle e geniale: Salvador Dalí. E questo è un esempio del risultato dei suoi forzi.

Dall'esordio di Rubber in avanti, il francese Quentin Dupieux si è fatto conoscere presso un pubblico sempre più vasto come autore folle e geniale, decisamente incline all'umorismo demenziale quanto al surrealismo. Era allora inevitabile, in un certo senso, che prima o poi la strada di Dupieux si andasse a incrociare con quella di un grandissimo artista, folle e geniale anche lui, nonché simbolo incarnato del surrealismo come lo spagnolo Salvador Dalí.

Raccontato in numerosissimi film, dal corto a lui dedicato da Andy Warhol nel 1966 fino al Dalíland di Mary Harron del 2022, Dalí non aveva però mai trovato una corrispondenza così precisa tra i suoi modi e la sua estetica come nel Daaaaaalí! di Dupieux, visto in prima mondiale al Festival di Venezia del 2023 e prossimamente al cinema con Lucky Red.

Esilarante e spiazzante, il film di Dupieux prende le mosse da quella che doveva essere un'intervista quindici minuti di una giovane e ambiziosa giornalista (Anaïs Demoustier) a Dalí che invece, tra interruzioni, imprevisti, riprese e salti temporali, diverrà qualcosa di espanso e indifinibile, e racconta il pensiero, la provocazione, l'arte e l'ego dell'artista spagnolo affidandone il ritratto a cinque diversi interpreti (Edouard Baer, Jonathan Cohen, Giles Lellouche, Pio Marmaï e Didier Flamand) , che si alternano secondo traiettorie imprevedibili e vertiginose.

Omaggio a Dalí, al surrealismo, all'onirismo e alla libertà di pensiero e azione, Daaaaaalí! è un film divertentissimo e di grande intelligenza, che non vediamo l'ora faccia il suo debutto nelle sale del nostro paese. Questo, intanto, è il suo trailer ufficiale originale, in francese con sottotitoli in inglese.