Da Eternals a Hamnet, la regista: "Alla Marvel ho imparato tanto, ma le risorse illimitate sono pericolose"

Chloé Zhao racconta William Shakespeare e sua moglie in Hamnet, una produzione molto più in sordina rispetto al kolossal Eternals che firmò per i Marvel Studios: le risorse praticamente illimitate però ti viziano...

Con Nomadland ha vinto due Oscar, per la regia e per il miglior film, poi ha fatto capolino nel mondo dei blockbuster Marvel con il kolossal Eternals: nata a Pechino ma da sempre appassionata della cultura occidentale, Chloé Zhao non si è fatta mancare esperienze cinematografiche di tutti i tipi. A dicembre torna in sala con Hamnet, racconto sulla genesi dell'Amleto shakesperiano, con Paul Mescal e Jessie Buckley: un film di nuovo relativamente "piccolo". Chiacchierando con Vanity Fair, Chloe ha spiegato che effetto faccia passare da un kolossal a un budget più ristretto, senza dimenticare però che nessuna esperienza è inutile. Leggi anche Eternals, dall'Oscar alla Marvel: intervista a Chloé Zhao

Hamnet, Chloé Zhao torna a un film "piccolo" dopo Eternals

Che Eternals fosse un kolossal era fuori di dubbio: racconto supereroico corale dei Marvel Studios, costò secondo Forbes quasi 240 milioni di dollari, ma nel 2021 ne raccolse nel mondo "solo" 402, risultando uno dei primi flop che hanno iniziato a minare la tenuta mitica del Marvel Cinematic Universe al boxoffice (la pandemia non aiutò, comunque). Poco prima la regista Chloé Zhao aveva maneggiato un budget di appena 5 milioni per Nomadland, incassandone quasi 40. Stupisce poco quindi che, dopo il tour de force marveliano, con Hamnet l'autrice sia tornata a due veloci mesi di riprese, con qualche intelligente accorgimento per portare a casa un film in costume con un budget più accorto (seppur non indipendente: si parla di produzione Focus / Universal). Cosa le è rimasto dell'esperienza Eternals e cosa comporta tornare a un cinema più "umano"?

Eternals mi ha preparato per Hamnet, perché comportava la costruzione di un mondo. Prima di allora avevo solo fatto film ambientati nel mondo reale. Ho anche imparato cosa fare e cosa non fare, cosa è fattibile e cosa no. [...] Eternals aveva a disposizione tipo soldi e risorse illimitate. Qui ci possiamo permettere solo un angolo di strada che deve rievocare Stratford... Eternals non aveva molti limiti, ed è una cosa che in realtà può essere pericolosa. Perché quando in Hamnet puoi avere solo quell'angolo di strada, all'improvviso capisci che ogni cosa ha un suo significato.