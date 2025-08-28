TGCom24
Home | Cinema | News | Da Eternals a Hamnet, la regista: "Alla Marvel ho imparato tanto, ma le risorse illimitate sono pericolose"
Schede di riferimento
Hamnet
Anno: 2025
Hamnet
Eternals
Anno: 2021
3,6
Eternals
Chloé Zhao
Chloé Zhao
News Cinema

Da Eternals a Hamnet, la regista: "Alla Marvel ho imparato tanto, ma le risorse illimitate sono pericolose"

Domenico Misciagna

Chloé Zhao racconta William Shakespeare e sua moglie in Hamnet, una produzione molto più in sordina rispetto al kolossal Eternals che firmò per i Marvel Studios: le risorse praticamente illimitate però ti viziano...

Da Eternals a Hamnet, la regista: "Alla Marvel ho imparato tanto, ma le risorse illimitate sono pericolose"

Con Nomadland ha vinto due Oscar, per la regia e per il miglior film, poi ha fatto capolino nel mondo dei blockbuster Marvel con il kolossal Eternals: nata a Pechino ma da sempre appassionata della cultura occidentale, Chloé Zhao non si è fatta mancare esperienze cinematografiche di tutti i tipi. A dicembre torna in sala con Hamnet, racconto sulla genesi dell'Amleto shakesperiano, con Paul Mescal e Jessie Buckley: un film di nuovo relativamente "piccolo". Chiacchierando con Vanity Fair, Chloe ha spiegato che effetto faccia passare da un kolossal a un budget più ristretto, senza dimenticare però che nessuna esperienza è inutile. Leggi anche Eternals, dall'Oscar alla Marvel: intervista a Chloé Zhao

Hamnet, Chloé Zhao torna a un film "piccolo" dopo Eternals

Che Eternals fosse un kolossal era fuori di dubbio: racconto supereroico corale dei Marvel Studios, costò secondo Forbes quasi 240 milioni di dollari, ma nel 2021 ne raccolse nel mondo "solo" 402, risultando uno dei primi flop che hanno iniziato a minare la tenuta mitica del Marvel Cinematic Universe al boxoffice (la pandemia non aiutò, comunque). Poco prima la regista Chloé Zhao aveva maneggiato un budget di appena 5 milioni per Nomadland, incassandone quasi 40. Stupisce poco quindi che, dopo il tour de force marveliano, con Hamnet l'autrice sia tornata a due veloci mesi di riprese, con qualche intelligente accorgimento per portare a casa un film in costume con un budget più accorto (seppur non indipendente: si parla di produzione Focus / Universal). Cosa le è rimasto dell'esperienza Eternals e cosa comporta tornare a un cinema più "umano"?

Eternals mi ha preparato per Hamnet, perché comportava la costruzione di un mondo. Prima di allora avevo solo fatto film ambientati nel mondo reale. Ho anche imparato cosa fare e cosa non fare, cosa è fattibile e cosa no. [...] Eternals aveva a disposizione tipo soldi e risorse illimitate. Qui ci possiamo permettere solo un angolo di strada che deve rievocare Stratford... Eternals non aveva molti limiti, ed è una cosa che in realtà può essere pericolosa. Perché quando in Hamnet puoi avere solo quell'angolo di strada, all'improvviso capisci che ogni cosa ha un suo significato.
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Hamnet
Anno: 2025
Hamnet
Eternals
Anno: 2021
3,6
Eternals
Chloé Zhao
Chloé Zhao
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Spider-Man: Brand New Day ha chiesto l'aiuto di una leggenda del cinema di arti marziali
news Cinema Spider-Man: Brand New Day ha chiesto l'aiuto di una leggenda del cinema di arti marziali
I Fantastici 4 poteva essere scritto dall'autore dei Goonies e Gremlins: "Avevo troppe opinioni"
news Cinema I Fantastici 4 poteva essere scritto dall'autore dei Goonies e Gremlins: "Avevo troppe opinioni"
I Play Rocky, Anthony Ippolito interpreterà Sylvester Stallone
news Cinema I Play Rocky, Anthony Ippolito interpreterà Sylvester Stallone
I migliori film in streaming di Jack Black, che compie oggi 56 anni
news Cinema I migliori film in streaming di Jack Black, che compie oggi 56 anni
La Grazia, la recensione del film di Paolo Sorrentino che ha aperto il Festival di Venezia 2025
recensione Cinema La Grazia, la recensione del film di Paolo Sorrentino che ha aperto il Festival di Venezia 2025
Dwayne Johnson, girare The Smashing Machine è stato 'spaventoso': "Non ce l'avrei fatta senza Emily Blunt"
news Cinema Dwayne Johnson, girare The Smashing Machine è stato 'spaventoso': "Non ce l'avrei fatta senza Emily Blunt"
Wicked - Parte 2, Glinda ha tutto ciò che ha sempre sognato, ma "non è del tutto felice": parla il regista
news Cinema Wicked - Parte 2, Glinda ha tutto ciò che ha sempre sognato, ma "non è del tutto felice": parla il regista
The Last Sunrise, al via le riprese del film tratto dal romanzo di Anna Todd con Eva Longoria
news Cinema The Last Sunrise, al via le riprese del film tratto dal romanzo di Anna Todd con Eva Longoria
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Civiltà Perduta
Il giardino dei Finzi Contini
PPZ - Pride and Prejudice and Zombies
Fuga dal pianeta Terra
Volo Pan Am 73
Sotto il sole di Riccione
Sotto il Sole di Amalfi
Elysium
McFarland, USA
A Lonely Place to Die
Left Behind - La profezia
Lo smoking
Film stasera in TV