Cut! Zombi contro Zombi: video intervista a Michel Hazanavicius e Bérénice Bejo

Una commedia sull'amore per il cinema come famiglia. Cut! Zombi contro Zombi è un horror da ridere e non solo in uscita il 31 ottobre che ci viene raccontato in questa video intervista dal regista Michel Hazanavicius e la protagonista Bérénice Bejo.