Cut Off, Jennifer Lawrence in lizza per il ruolo da protagonista nella nuova commedia

Jonah Hill si occuperà della regia di una nuova commedia intitolata Cut Off e che avrebbe puntato su Jennifer Lawrence per un ruolo da protagonista.

Jonah Hill tornerà alla regia con un nuovo progetto intitolato Cut Off, inserito nell’elenco di film che otterranno i crediti d’imposta per la produzione in California. Ma la notizia più interessante che accompagna questo annuncio è il possibile coinvolgimento di Jennifer Lawrence in qualità di protagonista. Al momento si tratta di un’indiscrezione riportata da Variety, per cui il coinvolgimento effettivo della star di Hunger Games non è dato per certo.

Descritto come una commedia, Cut Off è un nuovo progetto di Jonah Hill che lo rivedrà tornare come regista dopo Mid90s (del 2018) la cui trama ruoterebbe attorno a due gemelli dizigoti tagliati fuori dalla loro ricca famiglia e gettati in pasto al mondo vero, dove ognuno deve rimboccarsi le maniche e trovare la propria strada. Non sarà facile per i due fratelli farsi largo nel mondo reale senza le spalle coperte. Secondo le prime anticipazioni, Jonah Hill interpreterà uno dei due gemelli, ma non è chiaro chi lo affiancherà.

Il nuovo lungometraggio sarà realizzato per conto di Warner Bros. Discovery e, secondo quanto riferito da Variety, Jennifer Lawrence avrebbe ricevuto un’offerta per interpretare un ruolo di spicco nel film: si tratterebbe proprio della sorella gemella di Johan Hill. Al momento, però, non è stata confermata la sua partecipazione. In precedenza, però, i due attori hanno avuto già modo di condividere il set in Don’t Look Up su Netflix. Nel frattempo, Hill ha già avuto modo di rimpolpare la propria carriera da regista terminando la sua seconda opera Outcome con un cast guidato da Keanu Reeves e Cameron Diaz.