Custodi di sogni - I tesori della Cineteca Nazionale: arriva il nuovo festival targato CSC

Dal 31 marzo al 6 aprile a Roma a ingresso libero al CSC, alla Casa del Cinema e a Spazio SCENA un nuovo Festival realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia.

Nasce da un'idea di Steve Della Casa, critico, conduttore radiofonico, tante altre cose ma anche Conservatore della Cineteca Nazionale una nuova manifestazione realizzata e promossa dal Centro Sperimentale di Cinematografia: si chiama Custodi di sogni - I tesori della Cineteca Nazionale, ed è un festival che si terrà a Roma a ingresso gratuito dal 31 marzo al 6 aprile e che "intende offrire al pubblico preziosi beni culturali cinematografici conservati dalla Cineteca Nazionale, promuovere tutte le forme di sapere legate alla preservazione e al restauro, esplorare le molteplici forme di creatività legate alla ricerca e alla edizione del repertorio e del cinema del passato, aprire a tutti gli spettatori la possibilità di vedere i capolavori cinematografici restaurati e creare un cantiere di luminosità e attenzione tra tutte le cineteche del mondo sulla importanza del lavoro di salvaguardia del cinema; contestualmente, intende mettere in luce tutte le anime della storica Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (formazione, conservazione, ricerca)".

Questo vuol dire proiezioni, incontri, omaggi e approfondimenti. Tra gli omaggi, da segnalare quello a Claudio Caligari, che si terrà alla presenza di Giorgio Tirabassi e Simone Isola, in occasione del quale sarà presentato il Fondo Claudio Caligari), a Mario Verdone e Alberto Grifi. Tra le proiezioni, quelle di Ecce Bombo di Nanni Moretti e di Sei donne per l'assassino di Mario Bava, precedute, rispettivamente, da una conversazione con Moretti e con Dario Argento. Tra gli incontri, quello con la madrina d'eccezione del festival, Liliana Cavani, che è anche un'ex allieva del CSC così come lo sono stati altri ospiti della manifestazione: da dai produttori di Indigo Film Nicola Giuliano e Francesca Cima fino a Celeste Dalla Porta, Elia Nuzzolo e Matteo Paolillo passando per Claudio Cupellini, Francesca Mazzoleni e Costanza Quatriglio. Cavani presenterà anche al pubblico durante la manifestazione due cortometraggi realizzati quando era allieva di Regia della Scuola Nazionale di Cinema.

"Sarà un Festival che combinerà insieme tutte le anime di questa Fondazione", ha detto Steve Della Casa, che ha anche voluto ricordare il collega e amico Stefano Landini, morto lo scorso febbraio. Della Casa ha anche sottolineato che, in qualità di coordinatore delle Cineteche italiane, Cineteca Nazionale - CSC ha collaborato per questo festival "con tutti coloro che in Italia svolgono un lavoro di conservazione del patrimonio filmico: la Cineteca di Bologna, la Cineteca di Milano, la Cineteca del Friuli, la Cineteca di Griffith, la Cineteca Lucana, il Museo del Cinema di Torino. Un’iniziativa per noi fondamentale è quella che vede protagonisti AAMOD e Cinecittà Luce: con loro stiamo restaurando dei documentari girati in Unione Sovietica all’inizio degli anni settanta. E’ la prima volta che queste istituzioni lavoreranno insieme per questo progetto unico".

"È bello per me iniziare la Presidenza di questa Fondazione proprio nel 2025, anno in cui ricorrono i novant’anni – dal mese di aprile – dalla sua creazione", ha poi dichiarato la nuova Presidente del CSC Gabriella Buontempo. "La nostra intenzione è portare sempre di più il ‘tesoro’ della Cineteca sul territorio nazionale. Stiamo infatti iniziando ad avviare collaborazioni con enti museali e regionali). Il CSC è la culla del nostro cinema: il passato - costituito appunto dal tesoro della nostra Cineteca - il presente – rappresentato dalla Scuola Nazionale di Cinema - e il futuro che è l’insieme di tutto il patrimonio conservato dalla Fondazione, comprensiva di preziose realtà come l’Archivio fotografico e la Biblioteca Luigi Chiarini. Restituire questo patrimonio e aprirlo all’esterno è la ‘via maestra’ che inizieremo a percorrere quest’anno e che proseguiremo più avanti con il tempo".

Il Direttore della Scuola Nazionale di Cinema, Adriano De Santis, ha annunciato nel corso della presentazione alcune novità: «"Siamo felici di contribuire a questo grande evento che sarà un momento di formazione e di approfondimento per tutti i nostri allievi. Tra qualche settimana pubblicheremo il nostro bando di selezione aprendo le porte delle nostre aule a migliaia di aspiranti allievi – le domande dello scorso anno sono state 2.500. Il bando di selezione è uno dei passi fondanti di quelli che saranno i nuovi trienni e di quello che sarà lo sviluppo del talento che le commissioni avranno intravisto in alcuni ragazzi. Condivido inoltre dei nuovi progetti: dal mese di aprile verranno rinforzate le attività di formazione in ambito PNRR. Uscirà a breve il bando per un master di recitazione internazionale che si svolgerà presso la sede di San Servolo, avvieremo ad aprile presso la sede di Roma un corso di formazione dedicato ai podcast, un corso condiviso con ANICA sul management legato alla produzione ed un master in doppiaggio realizzato in collaborazione con tutte la associazioni del settore".

Custodi di sogni - I tesori della Cineteca Nazionale si svolgerà a Roma dal 31 marzo al 6 aprile 2025 nelle aule del Centro Sperimentale di Cinematografia (sala Cinema e sala Pietro Germi, l’ex aula Magna divenuta a tutti gli effetti dalla fine del 2024 una sala proiezioni), a Spazio SCENA (sala messa a disposizione del CSC dalla Regione Lazio) e alla Casa del Cinema.

Sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Questo il programma completo della manifestazione:

Lunedì 31 marzo



SALA CINEMA CSC

Ore 10.30 Immaginario e immaginari. L’io e il noi

Incontro moderato da Mario Sesti con Luca Ricciardi e Costanza Quatriglio



Ore 11.30 Presentazione di Imperium, un progetto inedito Cineteca Nazionale -Aamod - Cinecittà con Rudi Assuntino, Gianni Bonicelli, Enrico Bufalini, Steve Della Casa, Sergei Loznitsa, Costanza Quatriglio, Alice Ortenzi, Luca Ricciardi, Vincenzo Vita



Ore 14.30 Presentazione di Sergio Bruno e Daniele Nannuzzi

A seguire La visita di Antonio Pietrangeli (1963, 112’)



Ore 17.30 Presentazione di Sergio Bruno e Federico Moccia

A seguire Il giovedì di Dino Risi (1963, 104’)



SALA PIETRO GERMI CSC

Ore 11.00 Il cinema e l’intelligenza artificiale

Incontro con Emilio Billi e Antonella Rubicco



Ore 12.00 Dacia Maraini regista per se stessa

Incontro moderato da Annamaria Licciardello con Dacia Maraini

Nel corso dell’incontro verrà presentato il Fondo Dacia Maraini

A seguire Giochi di latte di Dacia Maraini (1979, 10’)

A seguire Trio di Giustina Laurenzi, Dacia Maraini, Paola Raguzzi (1981, 24’)



Ore 15.00 Vittorio Cecchi Gori e il mestiere del produttore

Incontro moderato da Malcom Pagani con Vittorio Cecchi Gori

Nel corso dell’incontro verrà presentato il Fondo fotografico Cecchi Gori



Ore 16.30 I 50 anni di Cineteca Griffith

Presentazione di Alba Gandolfo e Massimo Patrone

A seguire Those Awful Hats di David W. Griffith, 1909 (3’)

A seguire The Adventures of Dollie di David W. Griffith, 1908 (13’)

A seguire The Lonely Villa di David W. Griffith, 1909 (12’)

A seguire Symphonie diagonale di Viking Eggeling, 1924 (7’)

A seguire Canzoni cantate da cantante sconosciuto (4’)

A seguire Porta Portese di Gillo Pontecorvo (1954, 10’)

A seguire Marx Brothers at Wayne & Shuster show (6’)

A seguire Settimana Incom (1945-1955, 10’)



Ore 18.00 Omaggio a Mario Verdone: tra storia e critica del cinema

Incontro moderato da Mario Sesti con Laurentina Guidotti e Luca Verdone

A seguire Mario Verdone: il critico viaggiatore di Luca Verdone (2024, 67’)



SPAZIO SCENA

Ore 19.00 Omaggio a Claudio Caligari: gli anni rapaci

La parte bassa di Claudio Caligari e Franco Barbero (1978, 65’)

A seguire incontro moderato da Annamaria Licciardello con Maurizio Calvesi, Nicola Guaglianone, Simone Isola, Maurizio Tedesco, Giorgio Tirabassi

Nel corso dell’incontro verrà presentato il Fondo Claudio Caligari



Ore 21.00 Amore tossico di Claudio Caligari (1983, 84’)

Martedì 1 aprile



SALA CINEMA CSC

Ore 10.30 Omaggio a Fregoli e non solo

Presentazione di Maria Assunta Pimpinelli e Valentina Rossetto



Ore 11.00 Incontro con Arturo Brachetti e proiezioni dei cortometraggi di Leopoldo Fregoli



Ore 12.30 Frammenti corsari

Incontro moderato da Maria Assunta Pimpinelli con Marcello Seregni

A seguire frammento de Il figlio del Corsaro Rosso di Vitale De Stefano (1921, 1’20’’)



Ore 14.30 Omaggio ad Alberto Grifi: il cinema come laboratorio

Incontro moderato da Annamaria Licciardello con Roberto Perpignani

A seguire Transfert per kamera verso virulentia di Alberto Grifi (1967, 14’)

A seguire Orgonauti evviva! di Alberto Grifi (1968 - 1970, 18’)

A seguire Le avventure di Giordano Falzoni di Alberto Grifi (1970, 19’)



Ore 16.00 Omaggio a Luigi Di Gianni: cronache kafkiane dal Meridione

Incontro con Giacomo Martini e Gianfranco Pannone

A seguire L’arresto di Luigi Di Gianni (1954, 31’)

A seguire Viaggio in Lucania di Luigi Di Gianni (1965, 18’)



Ore 18.30 Presentazione di Elena Beltrami e Sergio G. Germani

A seguire La statua vivente di Camillo Mastrocinque (1943, 85’)

Programma a cura della Cineteca del Friuli



SALA PIETRO GERMI CSC

Ore 10.30 Marco Ferreri e la censura

Incontro moderato da Fulvio Baglivi con Alfredo Baldi, Sergio Giussani, Giovanni Grasso, Luigi Lupi, Francesca Meschino

A seguire Tagli Ferreri (29’)



Ore 12.00 Il teatro della politica italiana al cinema

Incontro con Flavio De Bernardinis e Angelo Musciagna

A seguire Maschere crude di Flavio De Bernardinis (2014, 63’)



Ore 15.00 C’erano una volta le colonne sonore

Show con Steve Della Casa, Fabio Frizzi, Riccardo Rossi



Ore 17.00 Conferimento premio alla carriera a Claudio Bonivento



Ore 18.00 Prove di regia al CSC

Incontro moderato da Flavio De Bernardinis con alcuni ex allievi del corso di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia: Francesco Amato, Claudio Cupellini, Margherita Ferri, Hleb Papou



SPAZIO SCENA

Ore 19.00 Omaggio a Romano Scavolini: una spina nel cuore del cinema italiano

Incontro moderato da Domenico Monetti con Romano Scavolini

A seguire A mosca cieca di Romano Scavolini (1966, 80’)



Ore 21.00 Omaggio a Maurizio Ponzi, dalla critica alla visione

Incontro moderato da Steve Della Casa con Maurizio Ponzi

A seguire I visionari di Maurizio Ponzi (1969, 95’)

Mercoledì 2 aprile



SALA CINEMA CSC

Ore 11.00 Elvira Notari 150

Incontro moderato da Maria Coletti con Flavia Amabile e Antonella Di Nocera

Nel corso dell’incontro verrà presentato il progetto La Cineteca va a scuola.

A seguire È piccerella di Elvira Notari (1922, 63’)



Ore 14.30 Presentazione di Matteo Pavesi

A seguire California Straight Ahead di Harry A. Pollard (1925, 80’)

Programma a cura della Cineteca Italiana



Ore 16.30 Dal Brasile con furore

Presentazione di Fulvio Baglivi con Rada Rassimov

A seguire Der Leone Have Sept Cabeças di Glauber Rocha (1970, 103’)



Ore 19.00 Incontro moderato da Luca Verdone con Liliana Cavani

A seguire Incontro di notte di Liliana Cavani (1960, 9’)

A seguire La battaglia di Liliana Cavani (1961, 31’)



SALA PIETRO GERMI CSC

Ore 10.30 Presentazione del Catalogo filmografico online della Cineteca Nazionale con Marina Cipriani e Steve Della Casa



Ore 11.00 Presentazioni delle digitalizzazioni della Cineteca Nazionale e del fondo Pasqualino De Santis con Sergio Bruno e Marco Meconi



Ore 12.00 Mario Gallo, un intellettuale produttore

Incontro moderato da Ugo G. Caruso e Claudio Sestieri con Elda Ferri, Marco Tullio Giordana, Maria Manzella, Alberto Negrin, Patrizia Pistagnesi, Claudio Sestieri

Programma a cura di Ugo G. Caruso e Claudio Sestieri



Ore 13.15 Maledetti, vi amerò di Marco Tullio Giordana (1980, 86’)



Ore 15.00 Il CSC e le serie tv

Incontro moderato da Franco Bernini e Gloria Malatesta con Elisa Dondi, Nicolò Galasso, Leonardo Kurtz, Francesca Mazzoleni, Elia Nuzzolo, Giuliano Pannuti, Matteo Paolillo, Michela Straniero



Ore 17.00 Cavalcano ancora

Incontro moderato da Steve Della Casa e Marco Giusti con Eugenio Alabiso, Maurizio Amati, Marco Tullio Barboni, Roberto Di Girolamo, Enzo G. Castellari, Ida Galli (Evelyn Stewart), Gianni Garko, Romolo Guerrieri, Malisa Longo, Sergio Martino, Luc Merenda, Giuseppe Pedersoli, Renato Rossini



Ore 19.00 Stefano e noi – Omaggio a Stefano Landini

Presentazione di Federico Greco

A seguire un montaggio di alcune puntate di Stanley and Us di Mauro Di Flaviano, Federico Greco e Stefano Landini (1997-2001)



SPAZIO SCENA

Ore 19.00 Essere donne in Italia

Presentazione di Letizia Cortini e Paola Scarnati

A seguire Giovanna di Gillo Pontecorvo (1955, 36’)

A seguire Essere donne di Cecilia Mangini (1965, 28’)

A seguire La lotta non è finita di Collettivo Cinema Femminista di Roma (1973, 28’)

Programma a cura dell’Aamod



Ore 21.00 Lo sguardo delle donne

Presentazione di Adele Tulli

A seguire L’aggettivo donna di Collettivo Cinema Femminista di Roma (1971, 54’)

Giovedì 3 aprile



SALA CINEMA CSC

Ore 10.30 Incontro con Lorenzo Marcovaldi, Enzo Porcelli, Paolo Tosini, con gli allievi del corso di Conservazione e Management del Patrimonio Audiovisivo della Scuola Nazionale di Cinema

A seguire La notte di Martina Generali, Francesca Soa Rosso e Simone Pratola (2023, 7’)

A seguire Il cavaliere inesistente di Pino Zac (1971, 97’)



Ore 15.00 Incontro moderato da Sergio Bruno con Enrica Fico Antonioni e Beppe Lanci

A seguire La notte di Michelangelo Antonioni (1961, 125’)



Ore 18.00 Pasolini e la censura

Incontro moderato da Piero Spila con David Grieco e Giancarlo Scarchilli



Ore 19.00 Una vita violenta di Brunello Rondi e Paolo Heusch (1962, 115’)

In collaborazione con l’associazione Cittadini del Mondo

A seguire Incontro moderato da Fulvio Baglivi con Umberto Rondi



SALA PIETRO GERMI CSC

Ore 10.30 Remake/Remodel

Incontro con Francesca Calvelli, Annalisa Forgione, Roberto Perpignani, Danilo Torre. Nel corso dell’incontro verranno proiettati i seguenti cortometraggi:

Gli insetti di Carlo Onnis (2024, 5’30’’)

Lavoro sospeso di Davide Demasi (2024, 7’12’’)

Livorno, 42 di Marco Balzano (2024, 8’41’’)

Però son simpatiche di Gianpaolo Pupillo (2024, 7’55’’)

Railway Memorie di Alessandro La Marca (2024, 5’)

Samattelio di Elio Gambino (2024, 10’51’’)

We Should All Be Futurists di Angela Norelli (2023, 10’58’’)

Terra dei padri di Francesco Di Gioia (2021, 11’)

Programma a cura di Annalisa Forgione e degli allievi del corso di montaggio della Scuola Nazionale di Cinema

ore 14.30 Un film perduto e ritrovato

Presentazione di Gabriele Angelo Perrone

A seguire provini di William Tell di Jack Cardiff (1953, 60’)

Programma a cura del Museo Nazionale del Cinema di Torino



Ore 16.00 Quando eravamo al CSC… Ricordi e progetti futuri della Indigo Film Incontro moderato da Mario Sesti con Francesca Cima e Nicola Giuliano



Ore 17.00 Incontro moderato da Steve Della Casa con Alberto Anile e Gigi Oliviero Nel corso dell’incontro verrà presentato il libro L’ultimo Don Camillo. Immagini e ricordi di un film perduto, curato da Alberto Anile (Minimum Fax - Centro Sperimentale di Cinematografia, 2025)



Ore 17.45 Presentazione dei Fondi dell’Archivio Fotografico con Antonella Felicioni



Ore 18.15 Presentazione dei Quaderni del Restauro e dell’attività dell’Editoria con Dario Edoardo Viganò e Mario Sesti



SPAZIO SCENA

Ore 18.30 Omaggio a Gabriella Rosaleva: l’incanto dell’essenziale

Incontro moderato da Annamaria Licciardello con Luisa Cutzu, Daniela Morelli, Emanuela Piovano, Gabriella Rosaleva

A seguire Processo a Caterina Ross di Gabriella Rosaleva (1982, 79’)



Ore 20.30 C’erano una volta i cineclub

Incontro moderato da Steve Della Casa con Amedeo Fago, Marco Giusti, Paolo Luciani, Patrizia Pistagnesi, Gianni Romoli, Cristina Torelli.

Nel corso dell’incontro verrà ricordato Ciro Giorgini

A seguire Tutto, tutto nello stesso istante di Massimo Bacigalupo, Piero Bargellini, Gianfranco Baruchello, Mario Chessa, Tonino De Bernardi, Pia Epremian, Alfredo Leonardi, Guido Lombardi, Abbot Meader, Paolo Menzio, Giorgio Turi, Adamo Vergine (1968-69, 25’)

A seguire Ciao Ciao di Adamo Vergine (1967, 6’)

A seguire D - Non diversi giorni di Anna Lajolo, Guido Lombardi (1969, 34’)

A seguire Puzzle Therapy di Annabella Miscuglio (1973-76, 12’)

A seguire Il bestiario di Tonino De Bernardi (1967-68, 24’)

Venerdì 4 aprile



SALA CINEMA CSC

Ore 10.30 Le avventurose: le donne del cinema indipendente

Presentazione di Daniela Persico

A seguire Lucidi folli di Ursula Ferrara (1986, 2’)

A seguire Filo a catena di Adriana Monti (1986, 38’)

A seguire Congiuntivo futuro di Ursula Ferrara (1988, 2’)

Programma a cura del Bellaria Film Festival



Ore 11.30 Incontro con Gaetano Martino, Franco Pennacchi e Margherita Romaniello

Programma a cura della Cineteca Lucana



Ore 14.30 Presentazione di Steve Della Casa

A seguire დიდი მწვანე ველი (Green Valley) – La Vallée verte di Merab Kokochashvili (1967, 86’)

Programma a cura del Georgian National Film Center



Ore 16.30 Presentazione del libro a cura di Andrea Pergolari e Emanuele Salce, Luciano Salce. L’ironia è una cosa seria (Edizioni Sabinae, Centro Sperimentale di Cinematografia, 2025) con Simone Casavecchia, Andrea Pergolari, Emanuele Salce, Donatella Turri



Ore 17.30 Le ore dell’amore di Luciano Salce (1963, 110’)



SALA PIETRO GERMI CSC

Ore 10.30 Omaggio a Riccardo Freda: conversazioni perdute

Presentazione di Paolo Luciani, Patrizia Pistagnesi, Cristina e Roberto Torelli



Ore 11.30 Progetto S.O.S. Stanlio & Olio

Incontro moderato da Sergio Bruno con Enzo Pio Pignatiello, Simone Santilli, Paolo Venier

A seguire Monsieur don’t care (1924, 8’)

A seguire Non andiamo a lavorare (Oliver The Eighth, Busy Bodies, Dirty Work, 1946, 60’)

A seguire Sotto zero (Below Zero, 20’)



Ore 15.00 Presentazione del Fondo Enzo Nasso per la prima volta digitalizzato in 4k. Una proposta Rarovideo Channel Exclusive

Programma a cura della Minerva Pictures



Ore 17.00 Incontro con Diego Pozzato, Paola Redemagni e Elena Testa

A seguire Nonna Felicita di Mario Mattoli (1938, 79’)



Ore 19.00 La Roma di Fernando Cerchio

Presentazione di Franco Grattarola

A seguire Roma che scompare di Fernando Cerchio (1960, 10’)

A seguire Prigionieri del cemento di Fernando Cerchio (1964, 10’)

A seguire Colosseo ’67 di Fernando Cerchio (1967, 11’)

A seguire Con una vecchia guida di Fernando Cerchio (1968, 13’)

A seguire Spazi urbanistici di Fernando Cerchio (1969, 12’)

A seguire L’urbe di Fernando Cerchio (1970, 11’)

A seguire Roma verde, verde Roma di Fernando Cerchio (1972, 13’)

Programma a cura dell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea



SPAZIO SCENA

Ore 19.00 Omaggio a Pia De Silvestris. Il cinema come psicodramma

Incontro moderato da Annamaria Licciardello con Pia De Silvestris e Stefano Francia Di Celle

A seguire Proussade di Pia De Silvestris (1968, 70’)

A seguire Infiniti sufficienti di Pia De Silvestris (1969-1970, 21’)



Ore 21.00

Omaggio ad Arcangelo Mazzoleni. La vertigine dello sguardo

Incontro moderato da Annamaria Licciardello con Arcangelo Mazzoleni

A seguire Composizione per sequenze e frequenze di Arcangelo Mazzoleni (1978, 6’)

Aurelia di Arcangelo Mazzoleni (1980, 11’)

Lo spazio interiore di Arcangelo Mazzoleni (1980, 20’)

Les temps des assassins di Arcangelo Mazzoleni (1986, 30’)

Da corpo a cosmo di Arcangelo Mazzoleni (1994, 18’)

Sole nero di Arcangelo Mazzoleni (2004, 3’40’’)

Sabato 5 aprile



Casa del Cinema

Ore 10.30 Presentazione del progetto della Film Distribution con Fulvio Maldi Colombo, Claudio Siniscalchi, Caterina Taricano

A seguire Maddalena… zero in condotta di Vittorio De Sica (1940, 70’)



Ore 12.00 Cinecittà mon amour

Presentazione di Sergio Bruno e Masolino d’Amico

A seguire Bellissima di Luchino Visconti (1951, 114’)

In collaborazione con l’associazione Cittadini del Mondo



Ore 15.00 Quién sabe? Director’s cut

Incontro moderato da Fulvio Baglivi con Francesco Damiani, Luigi Lupi, Massimo Vigliar

A seguire Quién sabe? di Damiano Damiani (1966, 122’)



Ore 18.00 L’utopia cinematografica di Bragaglia

Incontro moderato da Maria Assunta Pimpinelli con Alberto Anile, Valerio Jalongo, Chiara Trinchese

A seguire Thaïs di Anton Giulio Bragaglia (1917, 37’)

Con accompagnamento musicale di Il Guardiano del Faro



Ore 20.00 Pane, regia e fantasia

L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore (1995, 113’)

Per gentile concessione di Reti Televisive Italiane S.p.A. – Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

A seguire incontro moderato da Steve Della Casa con Sergio Castellitto

Domenica 6 aprile



Casa del Cinema

Ore 11.00 Lina Wertmüller, una regista da Oscar al CSC

Incontro con Gabriella Buontempo, Giancarlo Giannini, Gianluca Farinelli

A seguire Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmüller (1974, 109’)

Per gentile concessione di Reti Televisive Italiane S.p.A. – Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.



Ore 15.00 Leone d’oro

Incontro moderato da Steve Della Casa con Nanni Moretti

A seguire Ecce Bombo di Nanni Moretti (1978, 103’)

Miglior restauro sezione Venezia Classici alla Mostra del Cinema di Venezia 2024



Ore 17.30 Non solo Parthenope…

Incontro moderato da Flavio De Bernardinis con Celeste Dalla Porta



Ore 18.30 Le visioni di Eduardo

Incontro moderato da Sergio Bruno con Maria Procino

A seguire Questi fantasmi di Eduardo De Filippo (1954, 94’)



Ore 21.00 I maestri del thriller all’italiana

Incontro moderato da Steve Della Casa con Dario Argento e Lamberto Bava

A seguire Sei donne per l’assassino di Mario Bava (1964, 88’)