Creed III - Michael B. Jordan e Jonathan Majors pronti a scontrarsi nel final trailer

In queste ore è arrivato online il final trailer di Creed III, che offre un nuovo sguardo al complesso rapporto fra Adonis Creed e il suo ex amico fraterno Damian Anderson.

Creed III - terzo capitolo della saga spin-off di Rocky - sarà al cinema dal 2 marzo. In occasione dell'imminente uscita, è stato rilasciato il final trailer della pellicola, che vede il protagonista Adonis Creed scontrarsi con la più grande minaccia mai affrontata, l'ex amico fraterno Damian Anderson - pronto a prendersi la sua rivincita dentro e fuori dal ring.

Creed III - Adonis Creed e lo scontro con Damian Anderson

Il final trailer di Creed III contiene quindi alcuni flashback che introducono il personaggio di Damian Anderson (Jonathan Majors). Adonis Creed, che ha deciso di allontanarsi dal ring per occuparsi della sua palestra e dell'allenamento di altri atleti - seguendo quindi le orme del suo mentore Rocky - sarà infatti costretto a tornare in pista dall'arrivo di Damian, un vecchio amico d'infanzia. Anderson, infatti, ha scontato una lunga pena detentiva dopo essersi preso la colpa per un crimine commesso insieme ad Adonis ed è pronto a sfidare il pugile non soltanto sul ring, ma anche nella vita.



Michael B. Jordan torna quindi a vestire i panni di Adonis Creed. Creed III sancisce inoltre il debutto dietro la macchina da presa dello stesso Jordan ed è il primo capitolo della saga di Rocky a non poter contare sulla presenza di Sylvester Stallone. A prestare corpo e voce a Damien Anderson è invece Jonathan Majors - già volto di Kang il conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Completano poi il cast Tessa Thompson - Bianca, la moglie di Adonis -, Wood Harris, Florian Munteanu, Phylicia Rashad e Tony Bellew. Jordan ha già rassicurato i fan, nelle scorse settimane, sulla realizzazione di un quarto capitolo della saga. Creed ha infatti contribuito a rilanciare il mito degli sport movie, diventando in breve tempo uno dei franchise più prolifici di tutti i tempi, in grado di trasformare Michael B. Jordan in uno dei talenti più apprezzati della sua generazione. Al momento, però, non è chiaro se Jonathan Majors - la cui performance è stata particolarmente lodata dai critici che hanno visto la pellicola in anteprima - tornerà in Creed IV. Majors - lanciato dalla serie Lovecraft Country - La terra dei demoni - sarà infatti impegnato a lungo nel MCU, dal momento che Kang il conquistatore sarà il villain indiscusso delle Fasi 5 e 6. Ed è proprio nell'Universo Marvel che l'attore potrebbe tornare a dividere il set con Tessa Thompson, interprete di Valkyrie. Appuntamento dunque al 2 marzo, per assistere ad un emozionante incontro\scontro fra due vecchi amici, pronti a darsi battaglia dentro e fuori dal ring.