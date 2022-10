Creed III: ecco il primo trailer italiano del film con Michael B. Jordan!

News Cinema

Adonis dovrà salire sul ring per affrontare il suo passato, come rivela il primissimo trailer di Creed III.

Non che i precedenti incontri siano stati delle passeggiate, ma il figlio di Apollo si trova ora a combattere "il suo passato", come recita il primo trailer di Creed III, e deve farlo da psicologicamente da solo. Ha dimostrato di essere un campione e adesso Adonis Creed non può più pensare di avere il supporto di Bianca, di Rocky o dell'ombra di suo padre. Il passato si ripresenta nella sua vita con le sembianze di Damian, un vecchio amico che ha trascorso gli ultimi 18 anni in prigione e ora è uscito per saldare i conti in sospeso.

Avviate il player qui sotto per vedere subito il trailer italiano di Creed III. Più in basso, trama e cast del film.

Creed III: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Creed III: trama, cast e data di uscita del film

Il 35enne Michael B. Jordan ritorna ad interpretare Adonis Creed incaricandosi anche di dirigere il film che segna dunque il suo esordio alla regia. La sceneggiatura è scritta da Keenan Coogler e Zach Baylin, su soggetto di Ryan Coogler, e segue Creed da dove lo avevamo lasciato. Il ragazzo è un campione, non ha più bisogno di Rocky e se c'è qualcosa che deve dimostrare ora è di saper mantenere quello che ha conquistato. Da solo. È un uomo ormai e quando il passato bussa alla sua porta, Adonis deve capire come affrontarlo. Il suo vecchio amico Damian, dopo aver scontato 18 anni di prigione, ritorna in libertà. È convinto che l'ascesa di Adonis nel mondo della boxe che ha visto dal carcere, sia la vita che avrebbe dovuto avere lui ed è determinato a prendersela. Jonathan Majors è l'attore che presta volto e muscoli a quel vecchio amico e vuole salire sul ring e distruggere Creed.

Nel cast ritroviamo anche Tessa Thompson nel ruolo di Bianca, Phylicia Rashad in quello della madre di Adonis e Florian Munteanu che in Creed II intepretava Viktor Drago. Come sappiamo, non ci sarà Sylvester Stallone che aveva già annunciato di aver chiuso i conti con Rocky nel film precedente. Il nome dell'attore figura però tra quello dei produttori.

Creed III uscirà al cinema in Italia il 2 marzo 2023 distribuito da Warner Bros.