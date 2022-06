Crawlspace: Henry Thomas di E.T. è un idraulico in trappola nel trailer del thriller Paramount

News Cinema

Un tempo bambino che faceva amicizia con E.T., da adulto Henry Thomas da adulto sceglie spesso ruoli in horror o thriller. Eccolo nel trailer di Crawlspace, un thriller Paramount.

Nel 1982, esattamente 40 anni fa, a soli 10 anni Henry Thomas diventava famosissimo in tutto il mondo come il fortunato Elliott, il bambino che trovava E.T. L'Extraterrestre nel film di Steven Spielberg. Crescendo, come attore ha dimostrato una propensione per il lato più oscuro. Lo abbiamo visto in film come Doctor Sleep, Gerald's Game e Oujia: L'origine del male e in serie di successo come Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass, per citare solo alcuni titoli. Ora lo ritroviamo nel thriller Crawlspace, di cui è appena uscito il trailer originale, in occasione dell'uscita americana digital.

Crawlspace: la trama e il cast

In Crawlspace Henry Thomas è un idraulico, Robert, incaricato di fare dei lavori in una casa di campagna. Dopo esser stato testimone di un brutale omicidio, mentre si trova nell'intercapedine sotto la casa, l'uomo deve vedersela con gli assassini, determinati a farlo fuori, ed ha a disposizione solo gli attrezzi del mestiere e quell'unico, scomodo rifugio. Nel cast oltre a Thomas ci sono Jennifer Robertson, Olivia Taylor Dudley, Bradley Stryker e C. Ernest Harth.

Impossibile non sorridere alla battuta un po' scurrile rivolta ai malviventi da Robert nel film: "Sono un idraulico, mi occupo di pezzi di merda di continuo". In America Crawlspace ha un'uscita direttamente in digitale, non sappiamo se arriverà dalle nostre parti.