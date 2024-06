Cosa fa Napoleon Dynamite 20 anni dopo? Risponde Jon Heder

News Cinema

Vi ricordate del delirante Napoleon Dynamite, nel 2004 fenomeno del cinema indie americano? Il suo protagonista era Jon Heder, che oggi ha ipotizzato come vadano le cose al suo sfortunato (ma indomito) personaggio.

Vent'anni or sono arrivava nei cinema americani la commedia stralunata Napoleon Dynamite di Jared Hess: costata appena 400.000 dollari, incassò oltre 46 milioni, per la maggior parte negli USA, diventando un fenomeno di costume in patria, noto a pochi nel resto del mondo. Il film raccontava di un adolescente liceale tonto, Napoleon, che Jon Heder interpretava in modo irresistibile. E! News ha pensato di chiedere proprio a Heder come a suo parere se la passi il suo Dynamite dopo vent'anni... la risposta ha la stessa amarezza che serpeggiava tra le risate del film. Leggi anche Napoleon Dynamite, la recensione del capolavoro con Jon Heder diretto da Jared Hess

Napoleon Dynamite, come se la passa dopo 20 anni? "Non troppo bene"

Star della commedia Napoleon Dynamite nel ruolo dell'imbranato protagonista, Jon Heder ha poi avuto una carriera di comico piuttosto solida: di recente si è impegnato molto nel doppiaggio dei cartoon (tra cui Thelma l'unicorno su Netflix, diretto proprio da Hess), ma quest'anno è stato anche coprotagonista della commedia Plan B, inedita in Italia, come molti dei suoi lavori. Non ha però nessuna intenzione di buttarla sul ridere, quando E! News gli domanda quale fine possa avere fatto oggi Napoleon, che al termine del cult movie sembrava aver trovato una sua dimensione con la ragazza dei suoi sogni. Come potrebbero andare bene le cose a uno come il buon Dynamite? E infatti...

Non credo che le cose vadano troppo bene per Napoleon. Per me la sua vita è più un dramma che una commedia. Secondo me sta avendo problemi di salute e sta perdendo i capelli. Per me non sta più con Deb, ma sta ancora cercando di riconquistarla. Chissà, magari potrebbe essere una sua nuova avventura.