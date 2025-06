Cory Michael Smith nel thriller a tema Halloween October diretto da Jeremy Saulnier per A24

News Cinema

Cory Michael Smith, attore emergente di sicuro talento, è protagonista del nuovo thriller di Jeremy Saulnier October.

Il nome di Cory Michael Smith non sarà ancora notissimo, almeno da noi, ma le sue qualità non sono sfuggite agli occhi più attenti. La sua interpretazione di Chevy Chase in Saturday Night è stata giustamente acclamata e adesso l'attore ha ottenuto un ruolo protagonista in October, un thriller targato A24 e diretto da Jeremy Saulnier, regista di ottimo livello che oltre che al cinema ha lavorato in tv per la serie True Detective.

October e l'ascesa di Cory Michael Smith

Ci duole comunicarvi che di October si sa poco o niente, se non che si tratta di un film di genere, un horror/action/thriller secondo Deadline, che dice che è ambientato ad Halloween e che ha a che fare con un fuggitivo (e no, non è Michael Myers). Per la A24 Smith ha già interpretato con Zac Efron un altro thriller, Famous, di prossima uscita. Ma è indubbio che questo attore nemmeno tecnicamente giovanissimo (ha 37 anni) si stia facendo notare sempre più. Dopo Gotham, è comparso nel film HBO Mountanhead e nel film Sentimental Value, Grand Prix al festival di Cannes. Tra i suoi altri impegni anche il pilota di una serie tv, The Nightbeast, con Tatiana Maslany per Amazon. October, di cui al momento si sta componendo il cast, è stato anche scritto da Saulnier e speriamo di averne presto aggiornamenti.