Corse contro il tempo, su Mediaset Infinity una collection di film adrenalinici

Nella collection "Corse contro il tempo", la piattaforma Mediaset Infinity propone diversi lungometraggi a base di azione e suspense. Ve ne segnaliamo cinque.

È presentata da #CineFacts la Collection cinematografica gratuita del mese di novembre sulla piattaforma Mediaset Infinity. La "rassegna" prevede diciotto lungometraggi che fanno dell'azione, dell'adrenalina e della suspense la loro cifra narrativa principale. Abbiamo selezionato cinque proposte che si fanno notare più delle altre, film che declinano il genere action in diversi sottogeneri.

In Time

In Time si ambienta nel 2169, in un futuro distopico dove le persone sono programmate geneticamente per vivere fino a 25 anni, con un anno successivo di tolleranza per trovare un'unica via d'uscita: mettere letteralmente le mani su altro tempo, per prolungare la propria vita indefinitamente e senza invecchiare. Will Salas (Justin Timblerlake) ci riesce da tre anni, ma ora che si è assicurato 100 ulteriori anni di vita, deciderà di usarli per provare a rovesciare una società che vede i ricchi, giocoforza, enormemente avvantaggiati rispetto ai poveri che non si possono permettere anni in più. Suspense e fatascienza quindi, da Andrew Niccol, l'autore di Gattaca.

Deepwater - Inferno sull'oceano

Deepwater - Inferno sull'oceano si basa su una storia vera: il devastante incendio sulla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, con 126 persone intrappolate in un incubo causato dall'incuria e dallo sprezzo delle norme di sicurezza. Cercheranno di salvarsi aiutandosi come possono. Protagonista è Mark Wahlberg nei panni di Mike Williams, ma nel cast ci sono anche Kurt Russell, Kate Hudson e un cattivo, mellifluo John Malkovich. Dirige Peter Berg, già regista di Hancock, sodale di Wahlberg nel quasi contemporaneo Boston - Caccia all'uomo, un'altra tensiva storia vera.

Autobahn - Fuori controllo

In Autobahn - Fuori controllo seguiamo Casey (Nicholas Hoult), un giovane che decide di lasciarsi il crimine alle spalle quando s'innamora ricambiato di Juliette (Felicity Jones). Una volta che Juliette tuttavia cade ammalata, Casey è costretto a rientrare nella malavita per trovare i soldi necessari a salvarla: rapinare però il pericoloso gangster Hagen Kahl (Anthony Hopkins) non sarà facile, e dopo che il colpo fallirà Casey e Juliette dovranno darsi alla macchia per sfuggire alla sua vendetta. Nel cast del film di Eran Creevy c'è anche Ben Kingsley.

Hurricane - Allerta uragano

In Hurricane - Allerta uragano sono trascorsi venticinque anni da quando Will (Tobey Kebbell) perse suo padre per un tornado. Ora è diventato un meteorologo che studia l'uragano Tammy, in procinto di abbattersi sull'Alabama, forse il più violento che gli Stati Uniti abbiano mai affrontato. Will, suo fratello Breeze (Ryan Kwanten) e l'agente del tesoro Casey (Maggie Grace) avranno due problemi: sopravvivere all'uragano e arginare i rapinatori che vogliono rubare 600 milioni di dollari da una zecca dello Stato, approfittando della confusione. Dirige Rob Cohen, autore del primo Fast & Furious e xXx.

Out of Time

Ed è letteralmente "Out of Time", non ha cioè più tempo, il comandante di polizia Matt Lee Whitlock (Denzel Washington) è stato incastrato per l'omicidio della sua amante Ann e del suo marito violento Chris. In effetti Matt non la racconta giusta: aveva usato un milione e mezzo di dollari sequestrato in una retata antidroga per pagare le cure di Ann, malata di cancro. Come potrà avere le carte per scagionarsi? La sua ex-moglie Alex (Eva Mendes) potrà aiutarlo? Noir di stampo classico, Out of Time è diretto da Carl Franklin, già autore di Highcrimes - Crimini di stato con Morgan Freeman.