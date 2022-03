Corro da te, una commedia romantica che cambia le prospettive

News Cinema

Due personaggi molto lontani, Gianni e Chiara. Lui è un seduttore incallito incapace di dire la verità. Lei è una persona solare e trasparente. Miriam Leone e Pierfrancesco Favino sono la coppia al centro della commedia romantica Corro da te, in cerca di prospettive nuove sulla disabilità. Da oggi al cinema.

Un po’ di sana perfidia aiuta a ridere e a disinnescare un’epoca di apparenza e politicamente corretto. Corro da te è il nuovo film di Riccardo Milani, in sala dal 17 marzo per Vision Distribution. Una commedia romantica che chiama le cose con il proprio nome e affronta la disabilità con rispetto e senza troppi giri di parole. Nessun imbarazzo, ma un racconto che va al sodo, in un remake del francese Tutti in piedi, in cui Miriam Leone e Pierfrancesco Favino duettano insieme a dei non protagonisti di lusso come Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati e Piera Degli Esposti all’ultima, toccante interpretazione, oltre a una partecipazione straordinaria di Michele Placido.



Corro da te racconta di Gianni (Pierfrancesco Favino), quasi cinquantenne imprenditore di successo di un importante brand di scarpe da running. È bello, sportivo, seduttore instancabile e single da sempre. Ogni conquista per lui è una sfida, lo stimola la possibilità di mentire in ogni modo per diventare qualcuno di diverso, sempre con l’obiettivo di sedurre. Il caso, ma soprattutto la sua abitudine di mentire sempre e comunque, lo porta a fingere di essere costretto su una sedia a rotelle. Un cambio di tattica lo porta a puntare tutto sulla pietà, per lui l’unico sentimento che è possibile provare nei confronti di un disabile.

Il teorema verrà sconvolto, con il tempo, dopo l’incontro con Chiara (Miriam Leone), una giovane piena di energia ed entusiasmo, musicista di successo, oltre che tennista in carrozzina. Un incidente stradale l’ha resa paraplegica. Gianni si stupisce non poco da quello che inizia a provare, un sentimento inusuale per lui che sembra proprio rispondere ai canoni dell’innamoramento. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l’amore, la disabilità in sé. Imparerà che l’unico vero handicap è l’assenza di forza d’animo, per ritrovarsi infine totalmente cambiato sia come persona che come uomo d’affari.

“Soprattutto una storia d’amore”, così definisce il film il regista, Riccardo Milani. ”Una commedia romantica e divertente che incontra la durezza della disabilità. Un film che racconta la civiltà del nostro tempo, che purtroppo spesso si esprime attraverso un modello di società che seleziona e coltiva la bellezza fisica, aspirando ad una comunità in cui sono tutti belli e tutti in salute. E quando salute e bellezza vengono meno si rimane fuori. Una civiltà, quindi, che seleziona, ma nella quale continuo a pensare che, in fondo ad ognuno di noi, anche nella persona peggiore, quella che ci sembra la meno sensibile e irrecuperabile, esiste ancora una scintilla di umanità, di sensibilità, che l’occasione giusta può far riemergere e rifiorire.”

Corro da te permette ai protagonisti di compiere proprio un percorso di questo genere, pieno di contrasti ma anche di divertimento, fino a cambiare il loro rapporto con la vita, gli altri, ma soprattutto sé stessi. Gianni è interpretato, come detto, da Pierfrancesco Favino, che ha raccontato come “talvolta il cinismo sia mascherato da ipercorrettismo o pietismo, cosa che questo film non è mai. La cosa migliore è raccontare le cose come sono, l’ho imparato dai disabili che ho avuto la fortuna di conoscere. Il protagonista è un narcisista ossessionato dal successo e dalla paura di invecchiare, come tipico della nostra società. La disabilità non vuole essere vista, è uno specchio, guardiamo non la persona ma le persone che ci rappresenta. Con grande garbo il film parla della capacità che abbiamo di guardare al di là di quello che siamo”.

Un ruolo femminile forte e nobile, è quello di Miriam Leone (Chiara). “C’è un grande equivoco da secoli”, l’ha così raccontato, “che la forza sia rappresentata dall’aggressività e dal valore fisico. Un personaggio come Chiara dimostra come la forza sia un sorriso. La sua intelligenza sta nel non giudicare e capire l’altro. L’amore abbraccia il difetto dell’altro e non glielo fa notare, abbracciando il diverso. Speriamo di regalare momenti di distensione per far concedere una risata alle persone, in questo momento così difficile”.