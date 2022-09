Constantine: Keanu Reeves ritorna nel sequel del cinecomic!

News Cinema

Buone notizie per i fan di Constantine: Keanu Reeves riprenderà il personaggio nel sequel che finalmente si farà e verrà diretto da Francis Lawrence.

Ottime notizie per i fan di Constantine, il film del 2005 che ha dato vita ad una serie per la NBC e sembrava destinato continuare la strada della serialità su HBO Max. Quest'ultimo progetto adesso, secondo le fonti di Variety, è ufficialmente cancellato, ma il cinecomic avrà invece un sequel cinematografico, con Keanu Reeves che tornerà a ricoprire il ruolo principale. Non solo: oltre al suo, è confermato anche il ritorno di Francis Lawrence alla regia.

Constantine: il sequel ufficialmente in preparazione alla Warner

Per chi non conosce il personaggio, ricordiamo che John Constantine, protagonista del fumetto DC Comics/Vertigo Hellblazer, creato da Alan Moore, John Totleben e Stephen Bissette nel 1985, è un esorcista, truffatore e mago, un detective dell'occulto in lotta contro i demoni che lo circondano. Del sequel del film si parla da anni e l'attenzione si è alzata dopo la reunion tra Keanu Reeves e Francis Lawrence al Comic-Con del 2020. L'attore aveva inoltre espresso in più di un'occasione il suo interesse per il personaggio, dichiarando "Ho adorato quel mondo e amo quel personaggio". Questo quanto si conosce fino ad ora del sequel: a scrivere il copione e a produrre il film con la sua società di produzione sarà Akiva Goldsman, assieme alla Bad Robot di J.J. Abrams. E adesso non resta che aspettare. Chissà che non tornino anche Tilda Swinton (Gabriele) e Peter Stormare (Lucifero). Sarebbe bello, no?