Constantine ed Io sono leggenda - Akiva Goldsman si occuperà dei due sequel (di cui ha rivelato i primi dettagli)

Akiva Goldsman, già sceneggiatore dei primi capitoli di Constantine ed Io sono leggenda, si occuperà della realizzazione degli attesi sequel, entrati ufficialmente in produzione.

Akiva Goldsman - fra i più prolifici e brillanti sceneggiatori e produttori di Hollywood - si occuperà della realizzazione di due sequel molto attesi, Constantine 2 e Io sono leggenda 2 - attualmente privi di un titolo ufficiale. Le due pellicole sono solamente i due progetti di spicco di un accordo siglato fra Weed Road Pictures - casa di produzione fondata da Goldsman - e Warner Bros., per la realizzazione di prodotti per il grande e piccolo schermo.

Constantine ed Io sono leggenda - Rivelati i primi dettagli dei due sequel

Ad annunciare la collaborazione sono stati Michael De Luca e Pam Abdy - Presidente e CEO di Warner Bros. -:

Akiva Goldsman è un esperto produttore, un brillante sceneggiatore, e un essere umano gentile e generoso. Entrambi abbiamo collaborato con lui per anni e continuiamo a stupirci davanti alla sua passione e alla sua immaginazione senza limiti. Non potremmo essere più elettrizzati di accoglierlo nuovamente nella famlgia di Warner Bros., alla quale ha proposto alcuni dei progetti di maggior successo degli Studios negli ultimi venti anni.

Goldman si è già occupato della sceneggiatura del primo capitolo di Io sono leggenda ed ha co-sceneggiato Constantine. Attualmente privo di un regista, il sequel di Io sono leggenda vedrà come protagonista - ancora una volta - Will Smith, al cui fianco debutterà Michael B. Jordan. Francis Lawrence - regista di Constantine - realizzerà invece il sequel fortemente voluto da Keanu Reeves e che vanterà la collaborazione di J.J. Abrams. In merito al nuovo progetto con Will Smith, Goldman ha fornito qualche interessante anticipazione sulla trama, affermando che si ricollegherà al finale alternativo della pellicola - in cui Will Smith non decide di sacrificarsi - e che sarà fortemente ispirato a The Last of Us, celebre saga videoludica divenuta di recente una serie tv:

Il sequel sarà maggiormente ispirato al romanzo di Richard Matheson ed esplorerà le consequenze del finale alternativo del primo capitolo. Inizierà qualche decennio dopo gli avvenimenti del primo film. Sono ossessionato da The Last of Us, dove vediamo il mondo in seguito all'apocalisse, avvenuta 20-30 anni prima. La natura reclama il mondo e vedi cosa succede quando l'uomo non è più l'inquilino principale della Terra. Sarà ambientato a New York e sarà visiamente imponente.

Io sono leggenda riuscì ad incassare 584 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 150 milioni. Constantine, invece, incassò al box office circa 280 milioni. Vedremo dunque se i due attesi sequel - entrati ufficialmente in produzione - riusciranno ad eguagliarsi gli straordinari risultati ottenuti dai primi due capitoli.