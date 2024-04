Confidenza: in anteprima esclusiva, il video backstage del film che mostra Daniele Luchetti al lavoro con gli attori

News Cinema

Nel giorno dell'arrivo al cinema di Confidenza, vi portiamo sul set del film con un video backstage dedicato al lavoro del regista Daniele Luchetti con i protagonisti Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini.

"Daniele è uno che lavora in continuazione, mettendo in crisi le cose" - dice Elio Germano in un backstage di Confidenza dedicato al lavoro del regista con i suoi attori. Germano e Luchetti si conoscono da tanto e la loro seconda collaborazione, La nostra vita, ha fatto vincere ad Elio il premio per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes 2010. Gli altri due film insieme sono Mio fratello è figlio unico e Io sono tempesta, e queste esperienze hanno fatto capire all'attore che Daniele Luchetti ascolta con attenzione i suggerimenti dei suoi interpreti e lascia spazio all'improvvisazione. Dal canto suo, Luchetti sa come lavora Elio Germano, che definisce "un attore che agisce" con cui è bello capire le ragioni profonde di una scena.

Recita in Confidenza anche Federica Rosellini, che fa la parte di un'ex studentessa del protagonista Pietro Vella (Germano), professore di Lettere in un liceo. L'attrice ha già un'esperienza cinematografica alle spalle, ma la sua provenienza è teatrale, e la preparazione che ha fatto per Confidenza non è dissimile dal suo approccio a una commedia o a un dramma. Infine c'è il personaggio di Nadia, la moglie di Pietro, che ha il volto di Vittoria Puccini. Per lei Daniele Luchetti non è un regista che si ferma alla superficie delle cose ma capisce bene le motivazioni anche del più piccolo personaggio.

Tratto dal romanzo omonimo di Domenico Starnone, Confidenza racconta la vita di un uomo per cui le apparenze e l'altrui giudizio contano, così come il controllo e l'autocontrollo. La sceneggiatura del film è opera dello stesso Luchetti e di Francesco Piccolo. Confidenza è in sala dal 24 aprile distribuito da Vision Distribution.



