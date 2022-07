Confess, Fletch: svelata la data di uscita del film con Jon Hamm che rifà Fletch, mitico personaggio di Chevy Chase

News Cinema

Finalmente sappiamo quando arriverà in sala Confess, Fletch, nel quale John Hamm è il giornalista detective interpretato da Chevy Chase in Fletch - Un colpo da prima pagina, film del 1985.

Chi ha visto Jon Hamm in Top Gun: Maverick, nel quale interpreta un uomo severo e tutto d'un pezzo che non rende le cose facili a Tom Cruise/Pete Mitchell, forse non ricorderà che il nome dell’attore è legato da tempo a un progetto di tutt'altro genere, un reboot di un classico della commedia americana che vedeva protagonista Chevy Chase. La buona notizia riguarda l’uscita del film, che si intitola Confess, Fletch e arriva al cinema a fine estate.

Chi è Irwin Maurice Fletcher o Fletch, il personaggio principale del film

Confess, Fletch, che porta la firma di Greg Mottola, riporta sul grande schermo Irwin Maurice Fletcher detto Fletch, un giornalista e detective che Chase ha appunto interpretato in Fletch - Un colpo da prima pagina, diretto da Michael Ritchie nel 1985, e nel sequel Fletch cronista d'assalto, del 1989. Fletcher è nato dalla fantasia dello scrittore di gialli americano Gregory Mcdonald, che lo ha reso protagonista di 11 romanzi, il primo dei quali intitolato "Fletch" e pubblicato nel 1974. Per amore di precisione, bisogna dire che Fletcher è anche un ex marine. Diversi attori hanno tentato in passato di risuscitare il personaggio, ma non ci sono riusciti. Fra questi Kevin Smith e Jason Sudeikis.

Cosa sappiamo di Confess, Fletch con Jon Hamm

Confess, Fletch è l’adattamento del secondo libro della serie: "Confess", uscito nel 1976. Nel romanzo Fletcher viene incastrato e accusato di omicidio mentre indaga sul furto della collezione d'arte della sua fidanzata. Per essere scagionato e dimostrare la verità, il giornalista dovrà acciuffare l'effettivo colpevole. E veniamo al restante cast del film, che comprende innanzitutto John Slattery, che, avendo interpretato Roger Sterling in Mad Men, ritrova Jon Hamm. Ci sono poi Marcia Gay Harden, Kyle MacLachlan alias il Dale Cooper di Twin Peaks, Annie Mumolo, Lorenza Izzo, Ayden Mayeri e Roy Wood Jr.

Le riprese di Confess, Fletch sono cominciate a Boston lo scorso anno e la data precisa di uscita è il 16 settembre 2022. sia in sala che in streaming.