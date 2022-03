Coming Soon Time: un nuovo appuntamento per gli appassionati di cinema e serie sulle frequenze di Radio Radio

News Cinema

Parte oggi, venerdì 4 marzo, alle 13:35, una nuova striscia d'informazione sui film in sala e sulle serie sulle piattaforme che nasce dalla collaborazione tra Coming Soon e Radio Radio.

Parte oggi venerdì 4 marzo alle 13:35 sulle frequenze di Radio Radio, Coming Soon Time, un nuovo appuntamento dedicato al cinema e alle serie tv e a tutto quello che è intrattenimento.

Questo nuovo appuntamento, che verrà trasmesso ogni venerdì, con repliche nel weekend, nasce dalla collaborazione tra Coming Soon e Radio Radio, emittente leader nel panorama radiofonico ascoltabile sulla frequenza 104.5 FM e visibile sul canale 253 del digitale terrestre nazionale.

Il giornalista di Coming Soon Antonio Bracco si alternerà con Carola Proto alla conduzione di Coming Soon Time, e ogni settimana commenterà i nuovi film in uscita nei cinema, le notizie e gli eventi più rilevanti della settima arte, e proporrà approfondimenti sulle serie tv più popolari presenti sui vari servizi di streaming, col supporto di collegamenti con ospiti, esperti e critici cinematografici.