Coming Soon Service chiude le attività alla Mostra di Venezia e si conferma nuovo punto di riferimento del Lido

Terminati al Lido di Venezia i lavori di Coming Soon Service che, con i propri servizi, ha dato supporto alle produzioni, distribuzioni e uffici stampa che operano nel mondo del cinema e dello streaming.

Anche quest'anno la Villa Il Nidiolo è stato a tutti gli effetti uno degli spazi più frequentati dell'80ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Il lavoro svolto da team Coming Soon Service è stato impeccabile. Non si tratta qui di autoincensarsi, ma di riconoscere il proprio operato sulla base dei feedback ricevuti dai clienti, tanto a caldo durante gli eventi in corso, quanto a freddo a fine Festival. Chi lavora nel settore tecnico della promozione cinematografica è ben consapevole di quanti imprevisti accadano nelle intense giornate di allestimento conferenze stampa, inteviste televisive e catering 50/100 persone. Non impeccabile dunque, perché perfetto e senza sbavature, ma per la capacità di affrontare ogni tipo di problema tecnico o di esigenza del cliente dell'ultimo minuto in modo puntuale e tempestivo, senza che alcun ospite si renda conto di nulla.

Ogni giorno negli allestimenti outdoor e indoor di Coming Soon Service si sono avvicendati, quando non sovrapposti, più eventi legati alla presentazione dei film selezionati dalla Mostra. Delegazioni con attori, autori, uffici stampa, organizzatori, make-up artist, parrucchieri, responsabili marketing e dirigenti sono stati ospitati negli spazi appositamente allestiti e brandizzati per loro, per il tempo richiesto allo svolgimento del loro lavoro. La riservatezza è stata sempre garantita senza che mai ci fosse il men che minimo intralcio con altre delegazioni. Allestimenti e riallestimenti sono proseguiti senza sosta per garantire a tutti i clienti tempi e aree dedicate, inclusi i party serali con musica, bevande e cibo fino a notte fonda.

Coming Soon Service e ai partner prestigiosi che hanno creduto nel progetto, presenti con i loro prodotti e servizi (Peroni con i brand Nastro Azzurro e Nastro Azzurro Capri, Magnum, Grom, Cornetto, Helba Gin, Caffè Colorado, Fun Food Italia, Craft & Co, Recreate, Gipsy Inside e Golin) hanno contato su 500 presenze quotidiane, raddoppiate in occasione delle tre feste serali, offrendo gratuitamente oltre 10000 consumazioni tra caffè, gelati, bottigliette d’acqua e bevande varie. Al termine dei 12 giorni di Mostra, sono state circa 7000 le presenze totali. Coming Soon prosegue così il proprio lavoro al servizio del mondo della produzione e distribuzione audiovisiva.