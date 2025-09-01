Coming Soon Service alla Mostra del Cinema: Fabrizio Gifuni e Marco Bellocchio presentano Portobello

TGCom24
Giro di boa alla Villa il Nidiolo, sede di Coming Soon Service al Lido. Sono di passaggio Fabrizio Gifuni e Marco Bellocchio per incontrare la stampa italiana e parlare della serie Portobello.

Al servizio di produzioni e distribuzioni cinematografiche italiane e internazionali, l'attività alla Villa Il Nidiolo va avanti senza sosta. Scelta anche quest'anno come quartier generale per conferenze stampa, interviste TV, roundtable, photocall, cocktail e party serali, la location è la sede di Coming Soon Service il cui lavoro di allestimento si estende dagli spazi outdoor dei giardini a quelli indoor dell'edificio su tre piani.

La possibilità di ospitare gli incontri stampa dei film in concorso, fuori concorso e nella sezione orizzonti dell'80ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, non sarebbe possibile senza i partner prestigiosi che hanno creduto nel progetto, presenti con i loro prodotti e servizi: Pepsi, Birra dello Stretto, Fun Food Italia, Bonaventura Maschio, Colle Regina, Helba, Pablo Escobar Vodka, Master Beauty University, Acqua Orsini, Orsini Soda, Caffè Colorado, Recreate, Gipsy Inside, Craft n Co., Borgo Dus, CUS Venezia, Venice Sportevents, Sospiri Botaniche Veneziane e Del Brusco Tendocoperture.

Fabrizio Gifuni e Marco Bellocchio allo Spazio Coming Soon

Come accade ormai da alcuni anni, anche le serie TV trovano spazio per essere ufficialmente presentate alla Mostra di Venezia in anteprima mondiale, fuori concorso. Quest'anno è Portobello di Marco Bellocchio a ricevere gli onori del Festival. Portobello racconta uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani: la vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora, la parabola tragica della caduta di un uomo innocente.
Nel 1982 Enzo Tortora era all’apice del successo. Conduceva la trasmissione televisiva Portobello raggiungendo 28 milioni di spettatori in prima serata. Ogni puntata gli spettatori restavano col fiato sospeso per vedere se un concorrente sarebbe riuscito a far parlare il pappagallo, ospite d’onore della trasmissione. Il conduttore era il re della televisione degli anni ottanta e il suo programma raccontava e confortava il Paese, tanto da indurre il presidente Sandro Pertini a nominare Tortora Commendatore della Repubblica. 
In quegli stessi anni il terremoto dell’Irpinia dava l’ultima scossa agli equilibri, già fragili, della Nuova Camorra Organizzata. Giovanni Pandico, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo e spettatore assiduo di Portobello dalla sua cella, decise di pentirsi. Interrogato dai giudici, fa un nome inatteso: Enzo Tortora. Quando, il 17 giugno 1983, i carabinieri bussano alla porta della sua stanza d’albergo, Tortora pensa a un errore, ma è solo l’inizio di un’odissea che lo trascinerà dalla vetta al baratro.

Fabrizio Gifuni, è l'attore chiamato a interpretare Enzo Tortora. La foto in alto lo ritrae al photocall nel giardino di Villa Il Nidiolo. Qui sotto, invece, l'attore e Marco Bellocchio si trovano in un'altra area della Villa per i press junket, con l'allestimento dei set TV a cura del team di Coming Soon Service.

Qui sotto il teaser trailer di Portobello, prima serie italiana prodotta per la piattaforma streaming HBO MAX di Warner Bros Discovery che sarà lanciata nel 2026.

Come sempre, il brand Coming Soon conferma la sua fedeltà e il suo amore per il mondo del cinema e supporta a 360 gradi le distribuzioni cinematografiche e tutti i professionisti del settore.

