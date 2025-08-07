TGCom24
Come ti muovi, sbagli: il trailer della nuova commedia di Gianni Di Gregorio con Greta Scarano e Iaia Forte

Daniela Catelli

Uscirà al cinema il 5 settembre, dopo la presentazione alle Giornate degli Autori della Mostra del cinema di Venezia, il nuovo film di Gianni Di Gregorio, dal titolo Come ti muovi, sbagli. Ecco il trailer.

Come ti muovi, sbagli: il trailer della nuova commedia di Gianni Di Gregorio con Greta Scarano e Iaia Forte

Torna al cinema la garbata, quotidiana commedia umana di Gianni di Gregorio, che si è scoperto bravo regista in età avanzata e dopo il felice esordio di Pranzo di ferragosto nel 2008, ha diretto altri quattro film, di cui l'ultimo è questo Come ti muovi, sbagli, che sarà presentato alle Giornate degli Autori al festival di Venezia e che lo vede nei panni di un nonno suo malgrado. Al suo fianco, recitano Greta Scarano, Iaia Forte e l'attore tedesco Tom Wlaschiha nel ruolo del genero fedifrago. Come ti muovi, sbagli, arriva al cinema il 5 settembre con Fandango e questo è il trailer.

La trama di Come ti muovi, sbagli

Nel film, Gianni Di Gregorio è un professore settantenne, da tempo in pensione, che si gode una vita tranquilla e ben organizzata. Vive in una bella casa e trascorre le giornate tra passeggiate, letture, chiacchiere con vecchi amici e momenti di complicità con una signora sua coetanea, presenza affettuosa e discreta nella sua vita. La sua routine è pacata e ordinata, scandita da piccoli piaceri quotidiani. Ma tutto cambia all’improvviso quando, senza preavviso, la figlia bussa alla sua porta. Il suo matrimonio è ormai alla deriva e lei, in cerca di rifugio, si trasferisce temporaneamente da lui con i due figli, bambini vivaci e tutt’altro che facili da gestire. La casa tranquilla si riempie di rumori, corse, disordine e caos. Il professore, abituato alla calma, si ritrova catapultato in un vortice di nuove responsabilità e imprevisti. Ma se da un lato il ritorno della figlia e l’arrivo dei nipoti scuotono profondamente la sua serenità, dall’altro portano anche affetto, vitalità e la possibilità di riscoprire il senso più profondo dei legami familiari. In questo marasma di sentimenti, l’uomo si trova costretto a rimettere in discussione le proprie abitudini e forse anche il proprio ruolo nella vita degli altri.

