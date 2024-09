Come The Bear però coi fantasmi: ecco il trailer di House of Spoils

News Cinema

Debutterà il 3 ottobre in streaming su Prime Video questo film con Ariana DeBose che sposa l'horror con la mania contemporanea di raccontare cuochi e cucine. Ecco a voi il trailer e la trama di House of Spoils.

In House of Spoils, film che debutterà in streaming su Prime Video il 3 ottobre, protagonista è una giovane e talentuosa chef che corona il sogno di aprire il suo primo ristorante, e che deve però fare i conti con il caos della cucina, con un finanziatore vagamente riluttante, e con il peso delle proprie ambizioni e dei dubbi sulle proprie capacità. Vi ricorda qualcosa?

Se siete spettatori di The Bear, non potete non aver notato le analogie con la popolarissima serie giunta alla sua terza stagione.

Solo che, lungi dall'essere banalmente un clone, House of Spoils complica ulteriormente la situazione trasformando quel canovaccio in un vero e proprio film horror, con tanto di fantasmi e visioni disturbanti: il fatto è che la vecchia fattoria che viene trasformata in ristorante dalla protagonista sembra infestato dallo spirito del precedente proprietario, che sembra voler sabotare l'impresa culinaria e commerciale a ogni costo.

Il film è stato scritto e diretto a quattro mani da Bridget Savage Cole e Danielle Krudy; protagonista, nel ruolo della chef, è Ariana DeBose, quella che con il ruolo di Anita nel West Side Story di Steven Spielberg ha vinto Oscar, Golden Globe, BAFTA e Screen Actors Guild Award come miglior attrice non protagonista, affiancata da un cast che comprende Barbie Ferreira, Arian Moayed, Amara Karan, Mikkel Bratt Silset, and Marton Csokas.

Qui di seguito il trailer ufficiale di House of Spoils, che da Prime Video definiscono "un thriller teso, psicologico e sensuale che vi lascerà con il cuore a mille e l'acquolina in bocca".