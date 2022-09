Come per DisIncanto e Hocus Pocus 2: i trailer dei nuovi film in arrivo su Disney+

News Cinema

In occasione D23 Expo 2022, l'annuale convention di Anaheim dove la major annuncia tutte le prossime novità per Disney Live Action, Pixar e Walt Disney Animation Studios, sono arrivati online un primo trailer per Come per DisIncanto, sequel del film di successo con protagonisti Amy Adams e Patrick Dempsey, e uno nuovo per Hocus Pocus 2, il film che riporta 30 anni dopo sullo schermo le tre streghe interpretate da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

Come per DisIncanto arriva su Disney+ il 24 novembre: ecco il primo trailer del film con Amy Adams e Patrick Dempsey

Per presentare il film Come per DisIncanto, sul palco del Hall D23 dell'Anaheim Convention Center, sono salite le star Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, James Marsden, Idina Menzel, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays. Con le musiche di Alan Menken e Stephen Schwartz, la commedia musicale riprende 15 anni dopo il matrimonio di Giselle (Adams) e Robert (Dempsey), quando la loro famiglia si dirige verso la periferia alla ricerca del “e vissero felici e contenti”. I fan hanno potuto vedere il primo trailer del film, che è diretto da Adam Shankman, prodotto da Barry Josephson, Barry Sonnefeld e Adams, e include nuovi brani dei grandi Alan Menken e Stephen Schwartz. Come per DisIncanto sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 24 novembre.



Come per DisIncanto: Il Primo Trailer Ufficiale del Film - HD

Hocus Pocus 2: il nuovo trailer del film sequel in arrivo su Disney+ il 30 settembre