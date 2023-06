Come pecore in mezzo ai lupi: il trailer e il poster del thriller d'esordio di Lyda Patitucci con Isabella Ragonese

News Cinema

Una inedita Isabella Ragonese è protagonista insieme a Andrea Arcangeli del thriller crime Come pecore in mezzo ai lupi, esordio di Lyda Patitucci presentato al Rotterdam Film Festival, in uscita per Fandango il 13 luglio. Vi presentiamo il trailer e il poster.

Sguardo duro, cicatrice e felpa col cappuccio. È un'inedita Isabella Ragonese, quella che ritroviamo protagonista del thriller crime Come pecore in mezzo ai lupi, in uscita il 13 luglio per Fandango. Si tratta dell'opera prima di Lyda Patitucci, già dietro la macchina da presa in seconde unità specializzate in scene d'azione in film come Veloce come il vento, Il primo re e i due sequel di Smetto quando voglio.

Vera è un'agente che vive sotto copertura, dalla vita sottosopra, che incontra in circostanze inattese il fratello minore, Bruno (Andrea Arcangeli). Nel cast anche Carolina Michelangeli, Gennaro Di Colandrea, Aleksandar Gavranić, Alan Katić, Miloš Timotijević, Clara Ponsot, Gabriele Portoghese, Imma Villa, Tommaso Ragno. Scritto da Filippo Gravino, Come pecore in mezzo ai lupi è una produzione Groenlandia con Rai Cinema, prodotto da Matteo Rovere.

Il trailer di Come pecore in mezzo ai lupi

Come pecore in mezzo ai lupi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il poster di Come pecore in mezzo ai lupi