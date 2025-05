Colpi d'Amore, Ke Huy Quan salta come un grillo in questa clip in anteprima esclusiva

News Cinema

Vi mostriamo in anteprima esclusiva una scena della commedia d'azione Colpi d'amore con il premio Oscar Ke Huy Quan, nei panni di un agente immobiliare dal passato... molto dinamico. Il film arriva al cinema l'8 maggio con Universal Pictures.

Dopo il premio Oscar che l'ha lanciato in una seconda carriera, Ke Huy Quan torna sui nostri schermi dall'8 maggio con la commedia romantica d'azione Colpi d'amore, della quale possiamo mostrarvi in esclusiva una clip in italiano: come vedrete, Quan mette in gioco tutte le sue risorse fisiche, per far fronte al doppio attacco di due sicari... mandati da suo fratello? Prima di capirne di più sulla trama, vi lasciamo alla movimentata sequenza del film di Jonathan Eusebio, dove Ke è un "piccolo ninja ragno scimmia". Testuale.



Colpi d'Amore: Una Clip Ufficiale Italiana in anteprima esclusiva - HD

Colpi d'amore, la trama del film con Ke Huy Quan