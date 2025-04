Colpi d'amore, intervista a Ke Huy Quan: "Ho sempre desiderato essere come Jackie Chan, Stallone e Schwarzenegger"

Interviste Cinema

L'action movie Colpi d'amore esce nelle sale italiane l'8 maggio. Abbiamo avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con il protagonista e premio Oscar Ke Huy Quan.

Ormai conosciamo bene Ke Huy Quan, attore di origine vietnamita che da bambino, nel lontano 1984, interpretò il personaggio di Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto e l'anno successivo fu scritturato in un altro cult, I Goonies. Dopo una lunga pausa dalla recitazione di circa 40 anni, durante la quale ha lavorato come stuntman coordinator e assistente alla regia, è tornato alla ribalta davanti alla macchina da presa con il film Everything Everywhere All at Once, in una performance che gli è valsa nientemeno che il premio Oscar come miglior attore non protagonista.

Nel film Colpi d'amore (in originale Love Hurts) in uscita nei cinema italiani dall'8 maggio distribuito da Universa Pictures, lo vediamo per la prima volta in un ruolo da protagonista. Abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con lui per capire come ci si senta a diventare un eroe di film d'azione dopo i 50 anni. Qui sotto la video intervista a Ke Huy Quan e più in basso la trama e il trailer di Colpi d'amore.



Colpi d'Amore: La nostra video intervista al protagonista del Film Ke Huy Quan - HD

Colpi d'amore: trama e trailer dell'action film