Colpi D'Amore: ecco il trailer italiano ufficiale del film in arrivo al cinema

Ke Huy Quan è l'improbabile protagonista di questo action movie scatenato e un po' romantico prodotto dalla 87North, che vedremo in sala a febbraio. Ecco trailer e trama di Colpi D'Amore.

Nell'immaginario di tutti lo Shorty di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, grazie anche all'Oscar ricevuto per Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan sta vivendo un'intensa nuova fase della sua carriera. A febbraio sarà nei nostri cinema come protagonista assoluto di uno scatenato film d'azione che si intitola Colpi D'Amore e che lo vede nei panni di un improbabile eroe: un agente immobiliare apparentemente tranquillo che cerca disperatamente di lasciarsi alle spalle un oscuro segreto (spoiler: non ci riuscirà).

Firmato dalla casa di produzione 87North e dai produttori di innovativi action come Io Sono Nessuno, Una notte violenta e silenziosa, Bullet Train, Atomica bionda e The Fall Guy, Colpi D'Amore segna l'esordio alla regia dell'acclamato coordinatore di stunt e combattimenti JoJo Eusebio, noto per il suo lavoro in alcuni dei migliori film d'azione dell'ultimo decennio, tra cui Black Panther, The Avengers, i film di John Wick, Matrix Resurrections, Una notte violenta e silenziosa, The Fall Guy e Deadpool 2. Eusebio è stato anche il regista della seconda unità in Deadpool 2, Una notte violenta e silenziosa e Birds of Prey.

In Colpi D'Amore Quan interpreta Marvin Gable, un agente immobiliare che lavora nei sobborghi di Milwaukee, dove i cartelli "Vendesi" sono ovunque. Gable riceve una busta rossa da Rose, una sua ex complice che dava per morta interpretata da Ariana DeBose. Lei non è affatto contenta, e Marvin viene risucchiato nuovamente in un mondo di spietati sicari, tra tradimenti e visite immobiliari trasformate in campi di battaglia mortali. Con un criminale sulle sue tracce, il fratello Knuckles (Daniel Wu), Marvin dovrà affrontare le scelte che lo perseguitano e un passato mai sepolto.

Ecco il trailer italiano ufficiale e il poster di Colpi D'Amore.