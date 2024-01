Colman Domingo debutta alla regia con un biopic su Nat King Cole

News Cinema

Il grande cantante afro americano Nat King Cole verrà raccontato in un film biografico da Colman Domingo, candidato all'Oscar per Rustin, alla sua prima regia. L'attore sarà anche protagonista.

In Italia non è ancora famosissimo, ma lo diventerà presto. Colman Domingo ha da poco ottenuto una candidatura all'Oscar per Rustin, lo abbiamo visto in Candyman, nella serie tv Euphoria, lo vedremo nel musical Il colore viola, sarà Joe Jackson nel film biografico su Michael Jackson e adesso ha annunciato la sua prima regia: sarà protagonista e, appunto, regista, di un film biografico sul leggendario cantante Nat King Cole.

Colman Domingo e Nat King Cole

Non è la prima volta che Colman Domingo si cimenta con Nat King Cole, visto che è stato co-autore di una pièce teatrale a lui dedicata, Lights Out: Nat King Cole. Domingo lavora al film, di cui ha scritto la sceneggiatura, già da un po' di tempo ma solo adesso ha rivelato l'oggetto del suo debutto dietro la macchina da presa. "E' un film che non vedo l'ora di realizzare con dei partner fantastici", ha dichiarato al Podcast Awards Circuit di Variety, Nat King Cole è stato un cantante, attore e pianista jazz di primo piano nella metà degli anni Cinquanta ed è morto per un tumore ai polmoni nel 1965 a soli 45 anni, anche se le sue canzoni sono rimaste dei classici: "Smile", "The Very Thought of You" e "Unforgettable" sono solo le più famose. Sua figlia Natalie, scomparsa nel 2015, nel 1991 incise un memorabile duetto postumo col padre di quest'ultima canzone.