Colin Farrell vuole una medaglia per Justin Bieber: "Se la merita"

Sui nostri schermi con Gli spiriti dell'isola, che lo vede nominato all'Oscar, Colin Farrell con ironia benedice... Justin Bieber? Cosa c'entra? C'entra con la fama, il contatto con la realtà e il modo di gestire le due cose.

È al cinema Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh, con Colin Farrell e Brendan Gleeson, film forte di ben nove candidature all'Oscar 2023, tra le quali quella a miglior attore protagonista proprio per Farrell, che chiacchierando con Hollywood Reporter ha avuto belle parole per... Justin Bieber? Ma cosa c'entra mai l'ex-baby star della musica pop, facile bersaglio sulla rete? Uscito da un momento di crisi, Farrell ha voluto parlare con ironia (ma non scherzosamente) sull'illusione della fama facile e di come può ridurre una persona giovane... Leggi anche Colin Farrell pensò "sono un attore di mer*a", dopo le pessime recensioni di Alexander

Colin Farrell loda Justin Bieber perché non si sta comportando ancora peggio

Secondo Colin Farrell, che con Gli spiriti dell'isola ha già vinto un Golden Globe e ora è candidato ai premi Oscar 2023, c'è qualcosa che lega la sua esperienza a quella del cantante Justin Bieber, anche se l'attore è di diciotto anni più vecchio. Non operano nello stesso identico campo, ma entrambi hanno sperimentato la fama quand'erano molto (troppo) giovani, illudendosi sulle proprie capacità e avendo ripercussioni pesanti sul proprio equilibrio mentale, quando hanno realizzato come stessero le cose. Farrell ha già raccontato che il flop di Alexander e le critiche che gli furono rivolte rappresentarono il suo momento di traumatica svolta, e tutto sommato loda lo stato mentale attuale di Bieber, non senza un pizzico di humor nero.

Le aspettative sono una cosa pericolosa. [Per Alexander io e Oliver Stone] avevamo i nostri smoking pronti... non scherzo... e poi il film uscì! [...] Mi sono state date tante opportunità, è folle pensare a quanti soldi mi siano stati dati, le chiavi per tutto. Ed ecco perché, quando ho sentito anni fa che Justin Bieber ha tirato delle uova al suo vicino, mi son detto: "Si merita una medaglia per tutto quello che sta facendo". Ha corso come un pazzo in auto su Ocean Drive? Mi dico: "Se questo è tutto quello che combina, questo ragazzino sta facendo del suo meglio per essere una brava persona". [...] Io sono stato abbastanza fortunato, perché mi è stata data la possibilità di ritrovare la semplicità che dovrebbe essere sempre alla radice della mia professione.