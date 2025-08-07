Cold Storage: il primo trailer del film con Joe Keery, Liam Neeson e Georgina Campbell contro un parassita da fine del mondo

News Cinema

Joe Keery, Georgina Campbell e Liam Neeson sono i protagonisti del divertente film sci-fi Cold Storage, diretto da Jonny Campbell e scritto da David Koepp. Ecco il primo trailer.

Ieri vi abbiamo mostrato il poster di Cold Storage, un altro di quei bizzarri film di genere che ci intrigano già dalla premessa, dal cast e dagli autori dietro al progetto. Joe Keery è a parer nostro uno degli attori più bravi, intelligenti e simpatici di quelli lanciati da Stranger Things, Georgina Campbell era la protagonista di Barbarian e che altro c'è da dire se non bene di Liam Neeson, qualsiasi cosa faccia? Per non parlare del resto del cast, che comprende attrici del calibro di Lesley Manville, Vanessa Redgrave e Sosie Bacon. Aggiungiamo che la sceneggiatura è di David Koepp, che non ha certo bisogno di presentazioni (il film è tratto da un suo romanzo) e anche se alla regia c'è il per noi semisconosciuto Jonny (senz'acca) Campbell, siamo pronti a comprare tutto il pacchetto. E a prepararci alle atmosfere e all'ironia di questo sci-fi da fine del mondo è arrivato oggi anche il primo trailer.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/cold-storage/67605/video/?vid=47718" title="Cold Storage: Il Primo Trailer del Film con Liam Neeson, Joe Keery e Georgina Campbell - HD">Cold Storage: Il Primo Trailer del Film con Liam Neeson, Joe Keery e Georgina Campbell - HD</a>

La trama di Cold Storage

Confessiamo di aver sempre avuto un debole per i film horror o di fantascienza conditi da abbondanti dosi di umorismo e a quanto pare Cold Storage non fa eccezione. Questa la trama ufficiale. Teacake (Keery) e Naomi (Campbell), due giovani impiegati di una società di self storage, costruita sul sito di una vecchia base militare americana, hanno il loro turno di notte più folle quando un fungo parassita sfugge dal sottolivello più basso della base, dove era stato sigillato dal governo decenni prima. Mentre sotto terra la temperatura aumenta, questo micro organismo estremamente contagioso e in rapida mutazione si moltiplica e scatena i suoi terrori di controllo del cervello e distruzione dei corpi sui residenti della struttura, umani e non. Mentre il tempo scorre, tocca a Teacake e Naomi, con l'aiuto di un brizzolato ex operatore bioterrorista (Neeson),contenere la spietata minaccia e prevenire l'estinzione dell'umanità. Quando vedremo questo film? In Italia non lo sappiamo, in America dovrebbe uscire prima della fine dell'anno.