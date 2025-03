Clown in a Cornfield: il trailer del nuovo slasher satirico di Eli Craig

News Cinema

L'autore di Tucker & Dale vs. Evil torna con un nuovo film che è appena stato presentato al SXSW di Austin. Ecco trailer e trama di Clown in a Cornfield.

Ci sono un'adolescente e suo padre che si lasciano tutto alle spalle per trasferirisi in una piccola cittadina rurale. C'è una fabbrica di sciroppo di mais andata a fuoco. Campi di mais a perdita d'occhio e una sinistra presenza con le fattezze di un clown che inizia a seminare panico e morte. Tutto questo vi ricorda qualcosa? Varie cose, magari? Sappiate che è tutto voluto, perché si tratta di quello che troverete in Clown in a Cornfield, uno slasher sanguinario ma anche fortemente autoironico e satirico rispetto alle regole e ai luoghi comuni del genere che arriva da Eli Craig, il regista americano che già aveva mescolato commedia e horror nel suo primo film, datato 2010 e intitolato Tucker & Dale vs. Evil.

Clown in a Cornfield è appena stato presentato con successo al SXSW di Austin e debutterà nelle sale americane il 9 maggio, poi poi arrivare in streaming su Shudder. Co-sceneggiato da Craig assieme a Carter Blanchard, il film vede protagonisti Katie Douglas, Aaron Abrams, Carson MacCormac, Vincent Muller, Kevin Durand e Will Sasso. Qui di seguito la trama, e poi anche il trailer di Clown in a Cornfield.

Quinn e suo padre si sono appena trasferiti nella tranquilla cittadina di Kettle Springs sperando in un nuovo inizio. Al contrario, la ragazza si trova di fronte a una comunità divisa, caduta in disgrazia dopo l'incendio della storica fabbrica di sciroppo di mais Baypen. Mentre gli abitanti litigano tra loro e le tensioni ribollono, una figura sinistra e sorridente emerge dai campi di mais per ripulire la città dai suoi fardelli, una vittima insanguinata alla volta. Benvenuti a Kettle Springs. Il vero divertimento inizia quando Frendo, il clown, esce allo scoperto e inizia a giocare.

Clown in a Cornfield: il trailer dello slasher satirico