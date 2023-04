Clint Eastwood e le donne: ecco chi è la nuova compagna del regista che tra poco tornerà sul set

News Cinema

Nonostante il carattere burbero per sua stessa ammissione, il grande attore e regista Clint Eastwood ha avuto molto successo con le donne e People ci svela chi è la sua ultima compagna, mentre si appresta a tornare sul set a 93 anni.

Quella di Clint Eastwood, attore di culto nonché regista premio Oscar, idolatrato soprattutto nel nostro Paese, è una vita lunga e vissuta in ogni senso possibile del termine. People gli dedica un lungo articolo, in cui riassume la vita sentimentale di questo burbero (per sua stessa ammissione) personaggio, che tra gli altri successi ha incontrato il favore delle donne, come dimostrano i suoi due matrimoni, gli otto figli e le lunghe relazioni che ha avuto. E a 92 anni Clint ha una nuova compagna, naturalmente assai più giovane. Vediamo cosa dice l'ultimo gossip hollywoodiano su di lui.

Clint Eastwood, gli amori della sua vita e chi è la nuova compagna

La nuova compagna di Clint Eastwood, che forse sarà anche l'ultima (ma con lui non è dato saperlo) si chiama Christina Sandera e ha 56 anni. Lei e il regista stanno insieme da ben 9 anni ma hanno mantenuto un profilo basso, anche se diverse volte lei è apparsa al suo fianco sui vari red carpet dei suoi film. Si sono conosciuti a Carmel-by-the-Sea, nella penisola di Monterey dove l'attore vive da decenni (è stato anche sindaco della cittadina) nell'hotel di lusso di proprietà di Eastwood, dove lei lavorava. Prima di questa relazione, Clint Eastwood è stato sposato dal 1953 al 1987 con la modella Maggie Johnson e in seguito con l'anchorwoman Dina Ruiz dal 1996 al 2004. Ha anche avuto due relazioni molto lunghe: la prima con Frances Fisher, e l'altra con un'altra attrice e regista, Sondra Locke, interprete di molti suoi film e scomparsa nel 2018. Come molti della sua generazione, Clint Eastwood non ha mai parlato con la stampa della sua vita privata. Anche Christina Sandera è riuscita a mantenere la sua privacy, visto che non appare nemmeno sui social. La prima apparizione insieme della coppia è avvenuta nel 2015, quando Sandera ha accompagnato Eastwood agli Oscar, dove American Sniper era candidato a sei premi. Da allora è stata al suo fianco in ogni occasione pubblica. Nella famiglia allargata dell'attore, che comprende otto figli, tra cui l'attore Scott Eastwood, e cinque nipoti, è stata accolta senza problemi, tanto che era presente con loro e con la prima moglie di lui all'anteprima di The Mule. La differenza d'età evidentemente non si fa sentire accanto a un uomo così carismatico, e la loro appare una relazione tranquilla e lontana dalla predilezione, ad esempio, di Madonna per i toy boys. Del resto, anche se la vita privata di molte star non lo è mai del tutto, ognuno ha il diritto di viverla come vuole e in santa pace.

Del resto stare con Clint Eastwood non vuol dire stare con un pensionato, visto che il regista, che il 30 maggio compirà 93 anni, si appresta a tornare sul set per il film Juror #2, interpretato da Toni Collette e Nicholas Hoult, una storia che riguarda un processo per omicidio e i dubbi di un giurato che poco a poco si rende conto che potrebbe aver provocato la morte della vittima in un incidente stradale. Cry Macho del 2021, ultima fatica di Eastwood, è stato un flop che non ha recuperato i costi di produzione, ma non sarà certo un insuccesso commerciale ad allontanare il regista dal set.