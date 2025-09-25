Cliffhanger 2, Pierce Brosnan sostituisce Sylvester Stallone nel film in arrivo nel 2026

News Cinema

Uscirà nel 2026 al cinema (almeno negli USA) Cliffhanger 2 di Jaume Collet-Serra, soft reboot del film con Sylvester Stallone, interpretato però da Pierce Brosnan e Lily James.

Cliffhanger 2 di Jaume Collet-Serra è quasi pronto, in arrivo al cinema nel 2026, ma non è interpretato da Sylvester Stallone, anche se la storia è rimasta la stessa: è infatti andato a Pierce Brosnan il ruolo equivalente a quello di Sly, mentre l'effettiva protagonista è Lily James. Il progetto si è trascinato per qualche anno, finché Stallone non ha lasciato perdere e il lungometraggio ha preso il via come soft reboot, appena acquistato dal neonato distributore americano Row K per un'uscita a tappeto negli Stati Uniti. Ma com'è impostato questo "sequel"? Leggi anche Cliffhanger 2, il regista del primo teme la CGI: "Nel nostro film era tutto vero"

Cliffhanger 2, la trama del sequel senza Stallone ma con Brosnan

Il montanaro esperto di Cliffhanger 2 non è più il Gabe Walker di Sylvester Stallone, originale protagonista del Cliffhanger - L'ultima sfida del 1993, bensì tale Ray Cooper, portato sullo schermo da Pierce Brosnan. La sostanza della storia concepita per il sequel è tuttavia rimasta invariata, rispetto a quanto rivelato un paio di anni fa: Roy è il responsabile di uno chalet di lusso sulle Dolomiti. Quando accompagna il figlio di un miliardario in un'escursione, i due vengono rapiti a scopo di riscatto: testimone del fatto è Naomi (Lily James), la figlia di Ray, traumatizzata tempo prima da un incidente durante una scalata, ora sola speranza di salvare suo padre. Anche quando Sly era coinvolto nel progetto, l'idea era sempre stata quella di passare le redini alle nuove generazioni di scalatori, anzi di scalatrici, perché è Lily James in questo caso a essersi fatta carico della parte più dinamica delle riprese. Dirige Jaume Collet-Serra, su sceneggiatura di Ana Lily Amirpour, Sascha Penn, Mark Bianculli e Melanie Toast.

Megan Colligan, che si occuperà con la Row K della distribuzione americana, commenta così la scelta di Cliffhanger 2: "Ciò che mi ha guidato verso il Cliffhanger di Jaume Collet-Serra è il modo in cui fonde l'adrenalina e il respiro di un classico film d'azione, con un tocco fresco e moderno, esattamente l'esperienza che il pubblico più giovane cerca. Il Cliffhanger originale fu celebrato per la sue riprese in montagna, e questa nuova versione onora quell'eredità, con vasti paesaggi colti in tutta Europa: è proprio una produzione concepita per la sala."



