Cliffhanger 2: 30 anni dopo Sylvester Stallone riprende il ruolo di Gabe Walker nel sequel/reboot del film

Non solo l'action thriller del 1993 girato sulle Dolomiti sarà aggiornato ai tempi moderni. Sylvester Stallone produrrà il film e tornerà nel ruolo dell'operatore di soccorso che interpretò all'epoca.

Con un colpo di reni sul finire dei muscolosi anni 80 per il cinema d'azione americano, Sylvester Stallone aggiungeva nel 1993 alla sua filmografia un titolo senza infamia e con alcune lodi. Rivederlo oggi significa (ri)assaporare il piacere di quell'epoca, in cui i film d'azione avevano due righe di trama, molta fantasia e spettacolarità senza l'aiuto del computer.

Cliffhanger, diretto dal regista finlandese Renny Harlin, rimane un gioiello per i fan dell'attore ed è uno dei migliori action tra i tanti che hanno ripreso il concept di Die Hard in diversi contesti. Le alte vette americane in cui la storia di Cliffhanger è ambientata, sono in realtà le Dolomiti italiane. La produzione girò il film in Trentino-Alto Adige e in Veneto per le scene in esterni e presso gli Studios di Cinecittà per le sequenze in interni e nei crepacci, ricostruiti dal reparto scenografia.

Si sapeva dell'intenzione di Hollywood di produrre una sorta di reboot del film, ma oggi arriva la notizia del coinvolgimento di Stallone che riprenderà proprio il ruolo del soccorritore Gabriel Walker. Cliffhanger 2 sarà dunque un sequel la cui regia è affidata allo specialista Ric Roman Waugh, regista preferito da Gerard Butler che da lui si è fatto dirigere in Attacco al potere 3, Greenland e Kandahar. A produrre il film ci sarà lo stesso Sylvester Stallone insieme a Neal H. Moritz, storico produttore della saga di Fast & Furious. La ricerca degli attori è in corso in questo momento e non si sa se tornerà anche Michael Rooker, lo Yondu dei Guardiani della Galassia.

Cliffhanger: la trama dell'action del 1993

Divorato dal senso di colpa in seguito a una tragedia, l'operatore di soccorso montano Gabe Walker decide di chiudere i rapporti con tutti e comincia una vita da vero solitario. Tempo dopo, si innamora di Jessie Deighan che cerca di convincerlo a riprendere in mano il suo vecchio lavoro egli chiede di aiutarla in un’operazione in alta quota per salvare alcune persone in pericolo. L’uomo è restio, ma alla fine decide di accettare. Quello che però non sa è che il gruppo che devono portare in salvo è in realtà composto da criminali, che vogliono entrare in possesso di alcune valigie contenenti molto denaro, perdute durante un incidente aereo in cima a una montagna. A guidare la squadra di assassini c’è una vecchia conoscenza di Gabe, Hal, ingaggiato proprio per raggiungere il punto preciso in cui ritrovare le borse con i soldi.

