Cleopatra, Gal Gadot: "Sarà una sexy stratega"

Gal Gadot ha parlato del prossimo blockbuster nel quale interpreterà Cleopatra, prodotto da Patty Jenkins che l'ha diretta nei Wonder Woman.

Non conosciamo ancora le tempistiche del kolossal Cleopatra con Gal Gadot, prodotto dalla Paramount e basato su un soggetto della stessa attrice, sceneggiato dalla Laeta Kalogridis di Alexander e Shutter Island. Il film, che doveva in origine essere diretto da Patty Jenkins, sodale di Gal per i due Wonder Woman, vedrà invece Patty solo come coproducer, mentre la regia è passata a Kari Scogland, apprezzata dietro alla macchina da presa per The Falcon and the Winter Soldier. Chiacchierando di Cleopatra con InStyle, Gal Gadot ha spiegato qualcosa del lungometraggio.

Cleopatra, come la vede Gal Gadot, al di là delle polemiche

Nell'intervista con InStyle, Gal Gadot, reduce dal successo su Netflix di Red Notice, dove recita al fianco di Dwayne Johnson e Ryan Reynolds, ha spiegato quale tipo di angolazione abbia in mente per inquadrare la regina dell'Egitto dal 52 al 30 a.C.

Non posso rivelare molto, ma posso dirvi che celebreremo la storia di Cleopatra. Mostreremo non solo come fosse sexy e affascinante, ma anche la sua intelligenza, le sue capacità strategiche, l'impatto che ebbe e che ancora ha sul mondo in cui viviamo oggi. [...] Ho guardato tutti i film mai fatti su Cleopatra, ma sento che racconteremo la storia che il mondo ha bisogno di ascoltare oggi.

Gal Gadot ha anche una risposta per chi, all'annuncio della sua interpretazione, ha polemizzato sulla sua scelta come protagonista indicandola come esempio di "whitewashing" (cioè dell'uso di un attore o un'attrice bianchi per interpretare personaggi storicamente di colore). Gal però trova questa critica erronea e sostiene: "Prima di tutto, se volessimo dire le cose come sono, Cleopatra era macedone. Abbiamo cercato un'attrice macedone che fosse adatta a Cleopatra. Non c'era. E io tengo molto a Cleopatra."