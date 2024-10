Clean Up Crew: ecco il trailer italiano ufficiale della commedia d'azione con Antonio Banderas e Jonathan Rhys Meyers

News Cinema

Arriva al cinema dal 17 ottobre questo nuovo film con protagonisti personaggi specializzati nella ripulitura delle scene del crimine. Ecco il trailer, la trama e il poster di Clean Up Crew.

Mentre Wolfs con George Clooney e Brad Pitt è uscito da noi solo in streaming (lo possono vedere tutti gli abbonati a AppleTV+), al cinema arriva un altro film che, in qualche modo, parla di figure simili a quelle interpretate dai due divi americani: ovvero quei personaggi specializzati nella ripulitura di scene del crimine.

Il film in questione, dal 17 ottobre nelle sale, si intitola eloquentemente Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi, e vede nel cast Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Melissa Leo, Swen Temmel e Ekaterina Baker. Scritto da Matthew Rogers e diretto da Jon Keeyes, il film racconta la storia di una squadra di ex criminali che si occupa di ripulire le scene del crimine e che si scontra con una banda di criminali e agenti corrotti, dando luogo a una serie di disavventure e colpi di scena che conferiscono al film ritmo e adrenalina.

Ecco di seguito trama, trailer e poster ufficiali di Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi.

Quando una squadra di addetti alla pulizia della scena del crimine scopre una valigetta piena di soldi, viene inconsapevolmente coinvolta in un conflitto con una banda criminale capitanata da uno spietato boss della malavita; mafiosi, sicari e agenti governativi corrotti sono determinati a riappropriarsi del corposo bottino...