Clayface, Tom Rhys Harries scelto come protagonista del prossimo film DCU

I DC Studios hanno scelto chi interpreterà Clayface nell'omonimo film live action in fase di realizzazione.

L’universo DC procede spedito lungo la propria strada e ha finalmente individuato il suo prossimo protagonista. Secondo quanto riferito da Collider, gli Studios avrebbero finalmente scelto chi guiderà Clayface.

Sarà compito di Tom Rhys Harries interpretare la creatura protagonista di Clayface, prossimo adattamento live action realizzato dai DC Studios in collaborazione con Warner Bros. Da tempo, gli Studios avevano soltanto annunciato il regista che avrebbe diretto il progetto (James Watkins), mentre adesso è stato svelato anche il nome del protagonista. Tom Rhys Harries interpreterà uno dei villain più bizzarri nel repertorio di Batman. Tratto dai fumetti, racconta la storia di Basil Karlo, un attore di discreto successo che diventa un assassino spietato dopo aver incassato un amaro no sul lavoro. nelle versioni più recenti e moderne del personaggio, acquisisce anche la capacità di cambiare forma e questo lo rende ancor più pericoloso.

In principio, James Gunn e Peter Safran non avevano incluso Clayface nell'elenco di film da realizzare nella prima fase, a differenza di altri progetti come Superman, Supergirl e The Brave and the Bold. Successivamente, però, è stato aggiunto in agenda e ha finalmente scovato il suo protagonista. Il nome di Tom Rhys Harries risulterà famigliari ai più per aver recitato in White Lines e Suspicion, così come Britannia e The Split.