Clayface, Max Minghella in trattative per unirsi al cast del film DC

Il cast di Clayface, prossimo film targato DC, potrebbe crescere con l'arrivo di Max Minghella. L'attore è in trattative per unirsi al cast del cinecomic.

Max Minghella potrebbe unirsi al cast di Clayface, film targato DC con protagonista Tom Rhys Harries. Come riporta Nexus Point News, infatti, l'attore di The Social Network sarebbe in trattative per interpretare un ruolo nel cinecomic.

Dopo l'annuncio che Tom Rhys Harries è stato scelto per interpretare il protagonista di Clayface, arriva la notizia che anche Max Minghella potrebbe unirsi al cast del prossimo cinecomic dei DC Studios. Il film è uno dei prossimi progetti su cui gli Studios di James Gunn e Peter Safran si stanno concentrando: diretto da James Watkins e con una sceneggiatura scritta da Mike Flanagan, la pellicola arriverà al cinema con una data di uscita fissata per l'11 settembre 2026 e sarà il terzo film DC dopo Superman e Supergirl (in arrivo il prossimo anno). Descritto come un body horror, Clayface seguirà la storia di Matt Hagen, un attore di serie b il cui volto viene sfigurato da un boss mafioso e si rivolge a una scienziata per risolvere il suo problema. Ma l'esperimento va storto e l'uomo si trasforma in un gigantesco ammasso di fango e argilla, diventando il villain Clayface.

Il cast del film sta lentamente prendendo forma e secondo Nexus Point News anche l'attore Max Minghella potrebbe unirsi al film nel ruolo di John, un detective e fidanzato di Caitlin Bates (Naomi Ackie secondo le ultime indiscrezioni), scienziata e CEO di una start-up che si occupa di creare farmaci di nuova tecnologia e che potrebbe risolvere il problema di Hagen. Tra Caitlin e Matt nascerà un sentimento, circostanza che non renderà certamente felice John. Max Minghella è noto per il suo ruolo in The Social Network, mentre di recente è stato visto in serie tv come The Handmaid's Tale, Horns e Spiral.

Il personaggio di Clayface è apparso per la prima volta nella serie Detective Comics #261 nel 1961 ed è stato creato da Bill Finger e Sheldon Moldoff. Nel corso degli anni l'identità di Clayface è stata assunta da diversi individui: un cacciatore di tesori nei primi numeri, ma anche un attore di film di serie b, Karlo, principale incarnazione del villain.