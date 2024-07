Ciné 2024: Verso una seconda metà d'anno fra emozioni d'autore e musica per Lucky Red

News Cinema

Presentato a Ciné di Riccione il listino con i nuovi film del secondo semestre di Lucky Red: cinema di qualità dai grandi festival ma anche musica e storie che possano appassionare i giovani. Ne abbiamo parlato con Andrea Occhipinti.

Le prime settimane del 2024 sono state incredibili al botteghino per Lucky Red, con risultati che hanno confermato come il pubblico per un cinema di qualità esiste in Italia e risponde. Con particolare attenzione per storie che appassionino anche i giovani, oltre al più tradizionale pubblico che ama i grandi film d'autore usciti dai festival internazionali, il listino novità per la seconda parte del 2024 e il 2025 di Lucky Red è stato presentato a Riccione in occasione di Ciné, giornate professionali di cinema.

Non manca la sorpresa di Cannes, Emilia Perez, insieme alla Kristen Stewart di Love Lies Bleeding o all'horror di Ti West, Maxxxine, e la musica di Better Man con Robbie Williams. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato di Lucky Red, Andrea Occhipinti, in questa video intervista.