Ciné 2024: Mesi di eventi e emozioni in sala per Adler Entertainment

News Cinema

Presentate le novità per la società distribuzione Adler Entertainment al Ciné di Riccione che ritorna all'horror e si affida a una serie di eventi per intercettare un pubblico ampio. Abbiamo incontrato Mattia Della Puppa e Aldo Lemme.

Se al botteghino il trionfo Pixar di Inside Out 2 ha segnato una novità molto positiva, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutta l'industria cinematografica italiana, la situazione per i titoli indipendenti è ancora complessa. Ne abbiamo parlato con i vertici di Adler Entertainment, che ha presentato le sue promettenti novità a Ciné di Riccione, giornate professionali di cinema.

Un ritorno all'horror, per di più girato in Italia e con alcune interpreti italiane come Benedetta Porcaroli, oltre a una neo diva come Sydney Sweeney, ma anche eventi dedicati alla musica e al grande cinema del passato. Solo alcune delle proposte che ci hanno raccontato Mattia Della Puppa, Managing director, e Aldo Lemme, Head of Theatrical Distribution di Adler.