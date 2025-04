Cime Tempestose, arriva il commento della direttrice del casting sulle polemiche: "Aspettate di vedere il film prima"

Cime Tempestose è solo l'ultimo di una lunga lista di adattamenti cinematografici che arriveranno al cinema. Il romanzo di Emily Brontë è già stato più volte trasposto per il piccolo e grande schermo e nel 2026 arriverà in sala in una versione scritta e diretta da Emerald Fennell (Una donna promettente, Saltburn). Le riprese si sono concluse da poche settimane e dal set sono più volte trapelate foto dei due attori protagonisti, la Catherine di Margot Robbie e l'Heathcliff di Jacob Elordi, che hanno suscitato non poche polemiche e perplessità. A rispondere ai dubbi è intervenuta la direttrice del casting del film, Kharmel Cochrane.

Fin dalla diffusione della notizia che Margot Robbie e Jacob Elordi sono stati scelti per interpretare i protagonisti di Cime Tempestose di Emerald Fennell, c'è chi ha storto il naso. Perché, nella descrizione di Emily Brontë, Catherine e Heathcliff hanno fattezze molto diverse da quelle dei due affascinanti attori scelti, ma anche perché, nel caso di Catherine, l'età della protagonista non coincide con quella dell'attrice interprete di Barbie.

Lo stesso Heathcliff viene descritto come un trovatello, un orfano, adottato da Mr Earnshaw, padre di Catherine, affinché venga educato insieme ai suoi figli. Alcuni riferimenti contenuti nel romanzo di Cime Tempestose alla pelle scura di Heathcliff e ai suoi modi di vestire hanno sempre fatto pensare agli studiosi che l'etnia del personaggio non fosse caucasica, anche se nel libro nulla viene specificato. Nella maggior parte degli adattamenti di Cime Tempestose, la scelta di Heathcliff è ricaduta su attori come Laurence Olivier, Ralph Fiennes o Tom Hardy, anche se nel 2012 Andrea Arnold ha diretto una versione del romanzo scegliendo per il suo protagonista maschile due attori di origine afro-caraibica, James Howson e Solomon Glave, rispettivamente Heatchliff adulto e adolescente. Anche qui, scegliere Jacob Elordi avrebbe semplicemente portato il film a seguire una strada già rodata, ma le foto dal set hanno portato i fan a strepitare, perché negli scatti trapelati la star di Euphoria indossava un dente e anello d'oro, oltre ad avere una carnagione resa più scura dal trucco di scena. Tutti dettagli che richiamano a un'immagine stereotipata del popolo rom, a cui Heathcliff apparterrebbe.

In merito a tutte queste polemiche, la direttrice di casting Kharmel Cochrane ha dichiarato che i fan dovrebbero aspettare la data di uscita del film e vederlo in sala prima di giudicarlo e che i registi hanno il diritto di dare un tocco personale al materiale originale. In un !Q&A al Sands International Film Festival di St. Andrews in Scozia, come riporta Deadline, Colchrane ha dichiarato:

The casting director for Emerald Fennell’s ‘WUTHERING HEIGHTS’ says “there’s definitely going to be some English Lit fans that are not going to be happy”



“There was one Instagram comment that said the casting director should be shot. But just wait till you see it, and then you… pic.twitter.com/NOIlSKh8HU