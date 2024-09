Cillian Murphy nel trailer originale di Small Things Like These

News Cinema

Questo film tratto da un romanzo di Claire Keegan che ha aperto la Berlinale del 2024 arriverà prossimamente al cinema con Teodora.

Diretto dal belga Tim Mielants, e tratto dal romanzo di Claire Keegan "Piccole cose da nulla" (edito da Einaudi) che è stato adattato da Enda Walsh, sceneggiatrice di Hunger, Small Things Like These è un film che ha molti pregi, ma che su tutti conta sulla straordinaria interpretazione, tutta in sottotono, dell'attore irlandese Cillian Murphy.

E proprio in Irlanda si svolge, alla metà degli anni Ottanta, la storia di questo film, ambientata in una piccola cittadina di quelle dove tutti conoscono tutti, e tutti sanno tutto di tutti. Murphy, che con Mielants ha lavorato in precedenza nella serie Peaky Blinders interpreta il ruolo di Bill Furlong un onesto lavoratore e un mite padre di famiglia che però viene costretto dalla sua coscienza a prendere posizioni scomode quando, nella locale Casa Magdalena (le stesse strutture raccontate anni fa da Peter Mullan in un film vincitore del Leone d'oro) si trova di fronte a realtà che non può ignorare.

Film che ha aperto, in concorso, la scorsa edizione della Berlinale (dove ha fatto vincere a Emily Watson l'Orso d'Argento come miglior interprete non protagonista), Small Things Like These arriverà prossimamente in Italia (sotto Natale?) con Teodora.

Questo, intanto, è il suo primo trailer ufficiale originale.