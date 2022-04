Ciao Alessia

News Cinema

Coming Soon ha perso ieri un componente della propria famiglia. Tutti noi ci stringiamo per salutare Alessia Pignani che ci ha lasciato

Quando condividiamo un ambiente di lavoro con delle persone per molti anni, si crea una sorta di seconda famiglia. Con alcuni andiamo più d'accordo, con altri meno e con altri ancora nascono rapporti di complicità, di confidenza e di profonda amicizia. E, come in tutte le famiglie, insieme ai colleghi ci lavoriamo, ridiamo, discutiamo, prendiamo tanti caffè, facciamo pause pranzo, andiamo in trasferta, parliamo di cinema, di calcio, di moda, di paure e aspirazioni, di passioni e delusioni. Ci arrabbiamo e ci abbracciamo e, senza accorgercene, ci miglioriamo l'un l'altro, perché a un certo punto si comprende benissimo che non c'è ricchezza più grande dei rapporti che abbiamo con le altre persone.



Coming Soon ha perso ieri un componente della propria famiglia. Tutti noi ci stringiamo per salutare Alessia Pignani che ci ha lasciato. La sua assenza all'ufficio marketing sarà incredibilmente difficile da sopportare. Guardavamo con ammirazione la forza che ha sempre avuto nell'affrontare le avversità e il desiderio di sorridere alla vita che non le è mai mancato. Alessia è stata una collega, un'amica, una confidente e, soprattutto, una donna solare. Siamo addolorati, ma siamo estremamente grati di averla conosciuta e di aver fatto un pezzo di strada lungo quasi 20 anni insieme a lei.