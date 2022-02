News Cinema

Ciak, si gira per Un messicano sulla Luna, con Alessio Lapice

Carola Proto di 28 febbraio 2022

Sono in corso di svolgimento, in Messico, le riprese della commedia Un messicano sulla Luna, in cui recita il nostro Alessio Lapice. Il film è targato Solaria Film ed è una coproduzione internazionale.