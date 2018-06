Ciak d'Oro 2018: le nostre interviste ai premiati

Sono stati consegnati ieri sera, presso la Link Campus University di Roma, i Ciak d'Oro 2018, premi riservati al cinema italiano e assegnati in parte dai lettori della rivista diretta da Piera Detassis e in parte da una giuria di 100 giornalisti e critici cinematografici. Dall'America è arivato Luca Guadagnino a ritirare il premio per il miglior film, mentre Antonio e Marco Manetti, Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Antonio Albanese e gli altri vincitori hanno fatto un po’ meno strada. La loro gioia di essere stati scelti da un pubblico di appassionati di cinema, però, era la stessa del regista di Chiamami col tuo nome. Prima della premiazione, condotta da Geppi Cucciari, e di un cocktail, i talent hanno fatto il red carpet d'ordinanza e noi li abbiamo intervistati.