Chris Pine torna sullo "sputo-gate" con Harry Styles e spiega cos'è realmente successo

Alla Mostra del Cinema di Venezia per la prima di Don't Worry Darling, Chris Pine ed Harry Styles sono diventati protagonisti dello sputo-gate (o Spitgate). A distanza di mesi, Pine torna sull'argomento e racconta la verità.

Durante la precedente edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Chris Pine e Harry Styles sono stati protagonisti dello sputo-gate. Ma qual è la verità? A cercare di fare chiarezza all’epoca sia l’addetto stampa di Chris Pine che la regista del film Olivia Wilde. Ma, a distanza di mesi, Chris Pine è tornato sull’argomento esprimendosi una volta per tutte su quanto accaduto durante la kermesse. A Venezia per presentare Don’t Worry Darling insieme al resto del cast, Pine e Styles sono stati ripresi in un breve video diventato virale in cui appare il presunto spunto di Harry Styles.



Chris Pine torna sullo sputo-gate con Harry Styles e racconta la verità

Quella relativa allo sputo-gate (detto anche Spitgate) è soltanto una delle tante controversie relative a Don’t Worry Darling durante l’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e a seguire con il press tour. Si è parlato spesso di un presunto litigio tra Florence Pugh e la regista Olivia Wilde, così come dello Spitgate che ha coinvolto Chris Pine e Harry Styles. Ma qual è la verità? In un breve video diventato virale sui social, in occasione della prima visione di Don’t Worry Darling, sembra che Harry Styles avesse sputato addosso a Chris Pine seduto accanto a lui. Diventato un vero e proprio fenomeno mediatico, a distanza di mesi dall’accaduto Chris Pine è tornato sulla questione e ai microfoni di Esquire ha cercato di archiviare una volta per tutte la faccenda:

Harry non mi ha sputato addosso. È un ragazzo molto gentile. Eravamo sull’aereo di ritorno da Venezia quando il mio addetto stampa mi dice: ‘Dobbiamo rilasciare una dichiarazione su quello che è successo a Venezia’. Mi ha mostrato il video dove sembra davvero che Harry mi avesse sputato addosso. Ma non l’ha fatto. In realtà si è chinato e mi ha sussurrato: ‘Sono soltanto parole, non è così?’. Eravamo provati dal jet lag e cercavamo di rispondere alle domande della stampa ma non ci venivano le parole. Ecco a cosa si riferiva con quella battuta.

All’epoca l’addetto stampa di Chris Pine aveva stroncato la faccenda definendo l’idea dello Spitgate "una storia ridicola e una falsità totale, il risultato di una strana illusione online che è chiaramente ingannevole e consente speculazioni sciocche. Solo per essere chiari: Harry Styles non ha sputato addosso a Chris Pine. Tra questi due uomini non c’è altro che rispetto e qualsiasi altra indiscrezione è un palese tentativo di creare dramma che non esiste".