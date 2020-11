Chris Columbus contro il reboot di Mamma, ho perso l’aereo: "E’ una perdita di tempo"

News Cinema

A non gradire l'annunciato rifacimento di Mamma, ho perso l'aereo progettato da Disney+ è il regista Chris Columbus, che sembra molto arrabbiato.

Chris Columbus proprio non resiste all'idea di dire la sua sull'annunciato remake o reboot targato Disney+ di Mamma ho perso l'aereo, favolosa commedia da lui diretta nel 1990 e interpretata da un giovanissimo Macauley Culkin e da un favoloso Joe Pesci. La nuova versione del film natalizio che tanto ha indispettito il regista verrà diretta da Dan Mazer ed è stata scritta duo del Saturday Night Live Mikey Day e Streeter Seidell. Protagonista sarà il simpatico Yorki di Jojo Rabbit Archie Yates.

Chris Columbus si è arrabbiato non perché abbia qualcosa in contrario con colui che riprenderà il ruolo di Culkin o con gli autori del copione, ma perché nessuno lo ha mai interpellato. Mentre promuoveva Qualcuno salvi il Natale 2​, Chris ha parlato a Insider di Mamma, ho perso l'aereo, che in questo 2020 festeggia il trentennale. Interrogato sul reboot, ha risposto: "Nessuno mi ha contattato per parlare del film, e per quanto mi riguarda è una perdita di tempo. Qual è lo scopo? Credo fermamente che non si debbano rifare film che sono sopravvissuti al tempo come Mamma, ho perso l'aereo. E’ impossibile ricreare la magia, è una cosa che non succederà. E allora perché farlo? E’ come fare una banale copia di un film d'animazione Disney, in pratica una versione live-action. Che senso ha? Il film esiste già. Fate le vostre cose, e anche se fallirete miseramente, almeno vi sarete cimentati in qualcosa di originale".

Columbus sembra veramente infuriato con la Disney. Resta il fatto che la nuova versione ha un interprete principale top, affiancato da Ellie Kemper, Rob Delaney, Kenan Thompson e Timothy Simons. Il film al momento è in fase di stallo per via della pandemia di Covid-19, ma la produzione conta di rimettersi presto al lavoro. Ricordiamo che Chris Columbus ha diretto anche Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York, che è uscito nel 1982.