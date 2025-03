Checco Zalone è tornato! Ecco il video di "L'ultimo giorno di patriarcato", realizzato in occasione dell'8 marzo

News Cinema

Checco Zalone è tornato con un nuovo video dal titolo "L'ultimo giorno di patriarcato", pubblicato sui sui canali ufficiali oggi, 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Con il suo inconfondibile stile ironico, il comico racconta la fine del patriarcato in un immaginario paesino, San Masculo, dove l'abolizione del sistema patriarcale viene ufficializzata tramite la Gazzetta Ufficiale. "Fammi l’ultimo caffè, fallo come piace a me [...] Stira l'ultima camicia [...], già mi sento soffocato: è l'ultimo giorno di patriarcato", queste le prime parole della canzone che accompagna il video, con protagonista Zalone insieme all'attrice Vanessa Scalera, che interpreta sua moglie. Mentre si rassegna a questo cambiamento epocale, Zalone si adegua: indossa un grembiule e si dedica ai lavori domestici, evidenziando con ironia le dinamiche di genere ancora presenti nella società.



